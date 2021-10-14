Kayseri'de yarış atlarını taşıyan kamyonet devrildi: 2 ölü, 1 yaralı (2) - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kayseri'de yarış atlarını taşıyan kamyonet devrildi: 2 ölü, 1 yaralı (2)

Demirören Haber Ajansı / Harun Reşit Serbest - Haberler | Güncel
Kayseri'de yarış atlarını taşıyan kamyonet devrildi: 2 ölü, 1 yaralı (2)

KAZADA ÖLEN ANTRENÖR VE ATIN SAHİBİ, YARIŞTAN DÖNÜYORMUŞKayseri'de, yarış atlarının taşındığı kamyonetin refüje çarparak, devrildiği kazada hayatını kaybeden Fatih Çelik'in antrenör, Hilal Bikeç'in ise yarış atının sahibi ve nakliyeci olduğu öğrenildi.

KAYSERİ (DHA) - KAZADA ÖLEN ANTRENÖR VE ATIN SAHİBİ, YARIŞTAN DÖNÜYORMUŞ

Kayseri'de, yarış atlarının taşındığı kamyonetin refüje çarparak, devrildiği kazada hayatını kaybeden Fatih Çelik'in antrenör, Hilal Bikeç'in ise yarış atının sahibi ve nakliyeci olduğu öğrenildi. Elazığ'daki 40'ıncı Yıl Yarışları'na katılan ekibin, yarış sonrası Kocaeli'de düzenlenecek başka at yarışına katılmak için yola çıktığı belirtildi. Hilal Bikeç'in Mersin'in Tarsus ilçesinde, Fatih Çelik'in ise Gümüşhane'de toprağa verileceği öğrenildi. Kazada yaralanan Baver Fahrioğlu'nun ise sağlık durumunun kritik olduğu belirtildi.

Öte yandan at yarışı tutkunu Hilal Bikeç ve Fatih Çelik'in, 3 hafta önce yapılan yarışlarda 'King Bora' isimli atlarıyla hatıra fotoğrafı çektirdiği ortaya çıktı.


Kayseri'de yarış atlarını taşıyan kamyonet devrildi: 2 ölü, 1 yaralı (2)

Kayseri'de yarış atlarını taşıyan kamyonet devrildi: 2 ölü, 1 yaralı (2)

Demirören Haber Ajansı / Harun Reşit Serbest - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Namaz Vakitleri İbrahim Aydemir Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Edis Deniz Akkaya Zeynep Bastık
Spor Sergen Yalçın Abdullah Avcı Sergio Perez Fernando Alonso
Tüm Haberler Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Şans Oyunları Yemek Tarifleri Süleyman Soylu Mehmet Kasapoğlu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Kayseri'de yarış atlarını taşıyan kamyonet devrildi: 2 ölü, 1 yaralı (2) - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.10.2021 16:53:18. #1.11#