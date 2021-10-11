KAYMAKAM BAYRAM SAĞIR'A HAYIRLI OLSUN ZİYARETLERİ

DEMİRCİ, MANİSA (Habermetre) - Kaymakamımız Bayram Sağır'a hayırlı olsun ziyaretleri devam ediyor. Koçak Farma İlaç fabrikası sahibi Ender Koçak ve Cem Koçak, Vem İlaç fabrikası Genel müdürü Vedat Demirci, Mesül müdür Tufan Şahan, Kapaklı İyi Parti İlçe Başkanı Yusuf Çetin ve Yönetim Kurulu, Kapaklı Gazetesi editörü Furkan Bolat, Kapaklı Bakış Gazetesi İmtiyaz Sahibi Mehmet Akif Aldoğan, Kapaklı Bakış Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Fırat Keskinkılıç, Kapaklı Bakış Gazetesi Okur temsilcisi Bayram Ali Köse, Kapaklı Bakış Gazetesi Muhabiri Hilal Toy Kaymakamımız Bayram Sağır'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundular, . Kaymakamımız Bayram Sağır misafirlerimize nazik ziyaretleri için teşekkürlerini iletti.

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