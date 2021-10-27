Kars'ta köpeğe çarpmamak için sürücünün manevra yaptığı otomobil devrildi, bir kişi öldü - Haberler
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Kars'ta köpeğe çarpmamak için sürücünün manevra yaptığı otomobil devrildi, bir kişi öldü

AA / Cüneyt Çelik - Haberler | Güncel
Kars'ta köpeğe çarpmamak için sürücünün manevra yaptığı otomobil devrildi, bir kişi öldü

Kars'ın Selim ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi de yaralandı.

SELİM, KARS (AA) - Kars'ın Selim ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi de yaralandı.

Rıfat Alagöz idaresindeki 36 SE 197 plakalı otomobil, Kars-Selim kara yolunun Benliahmet köyü yakınlarında sürücünün aniden yola çıkan köpeğe çarpmamak için manevra yapması sonucu şarampole devrildi.

Sürücü yaralandı, eşi iki çocuk annesi Demet Alagöz (41) hayatını kaybetti.

Yaralı sürücü 112 Acil Servis ekiplerince Harakani Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ve jandarma ekipleri bölgede güvenlik önlemi aldı.

Kars'ta köpeğe çarpmamak için sürücünün manevra yaptığı otomobil devrildi, bir kişi öldü

Kars'ta köpeğe çarpmamak için sürücünün manevra yaptığı otomobil devrildi, bir kişi öldü

Kars'ta köpeğe çarpmamak için sürücünün manevra yaptığı otomobil devrildi, bir kişi öldü

Kars'ta köpeğe çarpmamak için sürücünün manevra yaptığı otomobil devrildi, bir kişi öldü

AA / Cüneyt Çelik - Son Dakika Haberleri
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