Karatay Belediye Başkanı Beyşehir'de düzenlediği kampta gençlerle buluştu

Gençlerle bir arada bulunmaktan duyduğu memnuniyeti ifade eden Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca ; Şehri inşa ederken nesli ihmal etmemek adına daima gençler için projeler üretmeye devam edeceklerini söyledi.

Gençlerin birbirinden farklı etkinlikle keyifli ve verimli vakit geçirmelerini amaçlayan Karatay Belediyesi gençleri kültürel ve sportif faaliyetlere yönlendirecek fırsatlar oluştur

mak için etkinliklerini hayata geçirmeye devam ediyor. Bu kapsamda Karatay Belediyesi Kent Konseyi Gençlik Meclisi, lise öğrencilerini bir araya getirdiği gençlik kampı programı düzenledi.

Beyşehir'de düzenlenen kamp programına Karatay Gençlik Meclisi Ortaöğretim Çalışma Grubunda bulunan Ali Ulvi Kurucu AİHL, Çumralıoğlu Vakfı AİHL, Sadrettin Konevi AİHL okul ve sınıf temsilcileri katıldı.

GENÇLİK MECLİSİ ÜYELERİ KAMP PROGRAMI İLE MORAL BULDU

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca da Karatay Kent Konseyi Gençlik Meclisi'nin Beyşehir'de düzenlediği kampı ziyaret ederek gençlerle bir araya geldi. Başkan Hasan Kılca'ya Karatay Belediyesi Kent Konseyi Başkanı Abdürrahim Arslan, Karatay Gençlik Meclisi Başkanı Ahmet Babuçcu eşlik etti.

Sportif ile kültürel etkinliklerin yanı sıra birçok konuda eğitimin verildiği kampta Başkan Hasan Kılca, gençlerle sohbet edip sportif aktivitelere de katıldı.

GENÇLERİMİZ İLE GÜZEL BİR GÜN GEÇİRDİK

Lise öğrencileri ile buluştukları kamp programında konuşan Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca gençlerle bir arada bulunmaktan duyduğu memnuniyeti ifade ederek; şehir ile ilgili dertlenen gençlerin enerjilerinin kendilerine güç verdiğini söyleyerek güzel bir kamp programı ile moral depolamalarını istediklerini kaydetti.

Hasan Kılca şöyle devam etti: "Karatay Belediyesi Kent Konseyi Gençlik Meclisimiz birçok sosyal, kültürel ve sportif etkinlik gerçekleştiriyor. Gençlik Meclisi'mize tüm yetkileri verdik ve onlarla daha güzel bir gelecek kuracağız. Bugün de gençlerimizle doğayı keşfettik, güzel bir gezi yaptık, sportif ve kültürel etkinliklerle buluştuk. Bundan sonraki süreçte de gençlerimizin sosyal yaşamında olumlu bir etki yaratmak, zararlı tüm alışkanlıklardan uzak kalmalarını sağlamak amacıyla çalışmalarımızı ara vermeden sürdüreceğiz."

KARATAY'IN GELECEĞİ İÇİN GENÇLERİMİZE İHTİYACIMIZ VAR

Karatay Gençlik Meclisi Ortaöğretim Çalışma Grubunda olan gençlerden çalışmaları hakkında bilgiler alan Başkan Hasan Kılca, şehri inşa ederken nesli ihmal etmemek adına daima gençler için projeler üretmeye devam edeceklerini söyledi.

Gençlerin Karatay ile ilgili çalışma ve düşüncelerini çok önemsediğini vurgulayan Hasan Kılca; "Gençlerimiz ne kadar iyi yetişirse geleceğimiz de o kadar güvendedir. Çalışma Grubundaki gençlerimiz bugün yaptığı çalışmaların, ayırdığı vakitlerin güzel bir yatırım olarak gelecekte kendilerinin faydasına döndüğünü görecekler. Gençlerimizin ilçemize katabileceği, biz yöneticilere ufuk açabileceği onlara da tecrübe olacak çalışmalarına ihtiyacımız var. Karatay için gençlerimizden ümidimiz ve beklentimiz var" ifadelerine yer verdi.

BABUÇCU: BAŞKANIMIZ HER ZAMAN YANIMIZDA

Hem öğretici hem de eğlenceli bir kamp yaptıklarını söyleyen Karatay Kent Konseyi Gençlik Meclisi Başkanı Ahmet Babuçcu; "Gençlere vakit ayırarak kampımıza gelen ve bizi hiçbir zaman yalnız bırakmayan Hasan Kılca Başkanımıza Gençlik Meclisi olarak teşekkür ediyorum. Ayrıca kampa katılan arkadaşlarıma gösterdikleri gönüllülük ve duyarlılıkları nedeniyle teşekkür ediyorum" dedi.

Kamp programı için Karatay Belediyesi'ne teşekkür eden gençler de kampın çok faydalı geçtiğini belirterek, düzenlenen sportif faaliyetler ve kültürel içerikler ile yeni şeyler öğrenerek kendilerini geliştirme fırsatı buldukları için çok mutlu olduklarını söyledi.

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