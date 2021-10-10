Karaman'da tırın dorsesi telefon direğini yıkarak otomobile hasar verdi - Haberler
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Karaman'da tırın dorsesi telefon direğini yıkarak otomobile hasar verdi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Karaman'da tırın dorsesi telefon direğini yıkarak otomobile hasar verdi

Karaman'da seyir halindeki tırın telefon kablosuna takılması sonucu iki ağaç direk yıkıldı.

KARAMAN (İHA) - Karaman'da seyir halindeki tırın telefon kablosuna takılması sonucu iki ağaç direk yıkıldı. Yıkılan direklerden birisi park halindeki otomobilin üzerine düşerek hasar verirken, olayda şans eseri yaralanan olmadı.

Olay, Abbas Mahallesi 340. Sokak'ta yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Mehmet C. yönetimindeki 70 AAS 600 plakalı tırın dorsesi sokak üzerindeki telefon kablolarına takıldı. Dorsenin kablolara takıldığını fark etmeyen sürücü yoluna devam ederken iki ağaç direkten birisi yerinden söküldü, diğeri de ortadan kırıldı. Kırılan direk ise park halindeki bir otomobilin üzerine düşerek hasar verdi. Yaşanan kaza sırasında yolda kimsenin olmaması ise olayın boyutlarının büyümesinin önüne geçti. İhbar üzerine olay yerine gelen polis sokakta önlem alırken, yetkililer yıkılan direkleri yoldan kaldırdı.

Olayla ile ilgili inceleme başlatıldı. - KARAMAN

Karaman'da tırın dorsesi telefon direğini yıkarak otomobile hasar verdi

Karaman'da tırın dorsesi telefon direğini yıkarak otomobile hasar verdi

Karaman'da tırın dorsesi telefon direğini yıkarak otomobile hasar verdi

Karaman'da tırın dorsesi telefon direğini yıkarak otomobile hasar verdi

Karaman'da tırın dorsesi telefon direğini yıkarak otomobile hasar verdi

İhlas Haber Ajansı / Ali Rıza Dağlı - Son Dakika Haberleri
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