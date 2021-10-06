Kamyon altında ezilen 4 yaşındaki Merve, ailesini yasa boğdu

BATMAN (İHA) - Batman'ın Sason ilçesine bağlı Dörtbölük köyü Şangirik mezraasında kamyonun altında kalarak ezilen 4 yaşındaki Merve Çelik, kaza yerinde yaşamını yetirdi.

Kaza Batman'ın Sason ilçesine bağlı Dörtbölük köyü Şangirik mezraasında yaşandı. Edinilen bilgilere göre mezraya yük taşıyan kamyon, dönüş yolunda yol üzerinde olan 4 yaşındaki Merve Çelik'e çarptı. Çarpmanın etkisiyle kamyonun arka tekerlekleri altında kalan Merve, ezilerek kaza yerinde can verdi. Yakınlarının haber vermesi üzerine kazanın yaşandığı Şangirik mezraasına giden ambulans ile Sason Devlet hastanesine getirilen küçük Merve'nin cansız bedeni yapılan ilk incelemenin ardından otopsi için Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine gönderildi. Merve'nin ölümünü duyan ailesi ve yakınları hastaneye akın etti. Kazaya karışan kamyon şoförü, jandarma ekiplerine teslim olurken, kaza ile ilgili geniş çaplı araştırma başlatıldığı öğrenildi. - BATMAN