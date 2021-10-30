BAHÇELİEVLER, İSTANBUL (İHA) - Kahvehane işletmecisine kurşun yağdıran şüpheli tutuklandı

İSTANBUL - Bahçelievler'de kahvehane işletmecisi Halim İbrahimoğlu'nu sokak ortasında kurşunlayarak öldüren Mahmut Celal K. yakalandı. Olay anı anbean güvenlik kameralarına yansırken, şüpheli çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.

Olay, 12 Eylül günü, 15.50'de Bahçelievler Şirinevler Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kahvehane işletmecisi Halil İbrahimoğlu (41), sokak ortasında silahlı saldırıya uğradı. Kurşunların isabet etmesi sonucu yere yığılan İbrahimoğlu'na birkaç el daha ateş eden şüpheli olay yerinden kaçtı.

Cinayet, güvenlik kameralarına yansıdı

Cinayet ile ilgili çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri civarda bulunan bir işyerinin güvenlik kamerasının olayı saniye saniye kaydettiği tespit etti. Görüntülerde, saldırganın Halil İbrahimoğlu'na arkadan yaklaştığı ve birkaç defa ateş ettiği görüldü.

Şüpheli Avcılar'da yakalandı

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri yaptıkları araştırma neticesinde olayı gerçekleştiren kişinin kahvehane işletmecisi Mahmut Celal K. olduğunu tespit etti. Ekipler, kimliği tespit edilen şüpheliyi Avcılar'da saklandığı adreste, yakalayarak gözaltına aldı.

Gözaltına alınmasının ardından, Cinayet Büro Amirliğine getirilen şüpheli Mahmut Celal K. suçunu itiraf etti. Mahmut Celal K.'nın poliste verdiği ifadesinde, Halil İbrahimoğlu'nun işlettiği kahvehaneyi elinden almaya çalıştığını ve daha öncesinde bu nedenle tartıştıklarını öne sürdü. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.