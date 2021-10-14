Kafalar Esports VALORANT kadrosunda 3 yeni ayrılık!

Türkiye'nin popüler içerik üreticileri Atakan Özyurt, Bilal Hancı ve Fatih Yasin'in kuruculuğunu yaptığı Kafalar Esports takımının VALORANT kadrosunda yenilenme süreci devam ediyor.

9 Ekim günü renklerine kattığı yeni VALORANT koçunu tanıtan takım, 14 Ekim Perşembe günü VALORANT kadrosundan 3 kişinin ayrıldığını duyuran bir paylaşımda bulundu.

Öğle saatlerinde yapılan duyuruda takım oyuncularından Caner "CyderX" Demir, Doğukan "QutionerX" Dural ve koç Üveys "Uveys094" Selimoğlu'nun takım ile karşılıklı olarak yollarını ayırdığı açıklanırken, oyunculara "Bu zamana kadar verdikleri emekler için çok teşekkür ediyoruz ve gelecek kariyerlerinde başarılar diliyoruz!" sözleri ile veda edildi.

Kafalar Esports Kurucu Ortağı Fatih Yasin: "Umarım herkes hak ettiği yerde olur"

Takımdaki bu ayrılığın duyurulmasının ardından hem kurucularından hem de oyunculardan açıklamalar gecikmedi. Kafalar Esports resmi sosyal medya hesapları üzerinden yapılan açıklamanın ardından takımın Kurucu Ortağı Fatih Yasin bir Tweet ile bu ayrılık hakkındaki düşüncelerini paylaştı.

Açıklamasına takımdan ayrılan CyderX, QutionerX ve Uveys094'e teşekkür ederek başlayan Yasin, Kafalar Esports için bu yılın çok farklı bir yıl olacağını dile getirirken, "Umarım herkes hak ettiği yerde olur : )" dedi.

Takımın aktif kadrosundaki oyunculardan biri olan Emre "JN3v1cEEE" Bekçe ise attığı Tweet'te şu sözleri kullandı: "Zamanında bana güvenip bu büyük şansı tanıdığınız ve takımda rol edinmeme yardımcı olduğunuz için, en önemlisi de bu zamana kadar takıma katkılarınız ve emekleriniz için çok teşekkür ederim. Yolunuz açık olsun sizleri seviyorum"

Takımda 3 oyuncu kaldı

Kafalar Esports bünyesinde son zamanlarda yaşanan transfer ve ayrılıkların ardından takımda 14 Ekim Perşembe günü itibari ile aktif olarak üç oyuncu kaldı. Emre "JN3v1cEEE" Bekçe, Enes "E5N" Erdoğan ve Yiğit "ip0TT" Karadeniz'den oluşan takımın koçluğunu Sunvita üstlenmiş durumda.

Playerbros - Son Dakika Haberleri