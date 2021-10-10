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İtfaiyede sirenler Yavuz Barlas için çaldı

Habermetre - Haberler | Toplum
İtfaiyede sirenler Yavuz Barlas için çaldı

Isparta Belediyesi İtfaiye Müdürlüğünde, itfaiye eri olarak görev yapan ve bu sabah nöbet değişimi ile görevine başladıktan kısa bir süre sonra geçirdiği kalp krizi sonrasında hayatını kaybeden Yavuz Barlas (59) toprağa verildi.

ISPARTA (Habermetre) - Isparta Belediyesi İtfaiye Müdürlüğünde, itfaiye eri olarak görev yapan ve bu sabah nöbet değişimi ile görevine başladıktan kısa bir süre sonra geçirdiği kalp krizi sonrasında hayatını kaybeden Yavuz Barlas (59) toprağa verildi.

İtfaiye eri Yavuz Barlas için Isparta Belediyesi İtfaiye Müdürlüğünün merkez binasında bir tören düzenlendi. Sirenler eşliğinde merkez binaya getirilen Barlas için düzenlenen törene Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Barlas'ın ailesi, yakınları ve mesai arkadaşları katıldı.

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, törende yaptığı konuşmada, Barlas'ın görevinin başında hayatını kaybettiğini dile getirirdi. Barlas'ın zor durumda kalan insanlara yardımcı olabilmek için her an tetikte bulunan itfaiye müdürlüğüne geldiğini üzerine kıyafetlerini giyerek görevini devraldığını belirten Başkan Başdeğirmen, "Bir yerde bir olumsuzluk olursa yetişeyim de oradaki insanların sorunlarını gidereyim düşüncesiyle vazifesine başladı. Görevine başlar başlamaz geçirdiği ani rahatsızlıkla rahmetli oldu. Her şey yüce Rabbimizin takdirinde. Allah kabrini cennet eylesin" dedi.

İtfaiyecilik mesleğinin kolay olmadığını aktaran Başkan Başdeğirmen, "İtfaiyecilik sorumluluklar isteyen zor bir görev. Buradaki mesai arkadaşlarıyla birlikte yıllarca şehrimize hizmet etti. Bu vefat bizleri, ailesini, mesai arkadaşlarını son derece üzmüştür. Geride kalan ailesine, evlatlarına başsağlığı ve sabır diliyorum" görüşlerinde bulundu.

Mesai arkadaşlarının Yavuz Barlas'ın iyi bir insan olduğunu dile getirdiklerini kaydeden Başdeğirmen, "Çok sevilen bir kişiydi. Candan, işini, eşini, ailesini seven bir insandı. Allah rahmet eylesin, mesai arkadaşlarımıza başsağlığı diliyorum. Onları da yüce Rabbim kazadan, zarardan, ziyandan kötü durumlardan korusun. Şu andan itibaren ona yapabileceğimiz hep beraber dua etmektir. Yüce Rabbim kabrini cennet eylesin inşallah" şeklinde konuştu.

Merkez binada yapılan törenin ve duanın ardından itfaiye aracına alınan Yavuz Barlas ikindi namazına müteakip Dilara Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından sevenlerinin gözyaşları arasında Akyol Mezarlığında toprağa verildi.

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Haber: İtfaiyede sirenler Yavuz Barlas için çaldı - Haberler
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