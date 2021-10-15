İstanbul'da çakar, siren ve emniyet şeridi ihlal edenlere yönelik denetim - Haberler
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İstanbul'da çakar, siren ve emniyet şeridi ihlal edenlere yönelik denetim

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

İstanbul'da çakar, siren ve emniyet şeridi ihlal edenlere yönelik denetim Fatih Sultan Mehmet Köprüsünde Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri usulsüz çakar, siren ve emniyet şeridini ihlal edenlere yönelik denetim gerçekleştirdi.

İSTANBUL (İHA) - İstanbul'da çakar, siren ve emniyet şeridi ihlal edenlere yönelik denetim

İSTANBUL - Fatih Sultan Mehmet Köprüsünde Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri usulsüz çakar, siren ve emniyet şeridini ihlal edenlere yönelik denetim gerçekleştirdi.

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Anadolu yakası istikametinde Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri usulsüz çakar, siren ve emniyet şeridi ihlali denetimi gerçekleştirdi. Ekipler, denetimde çakar kullanan araçları durdurdu. Sürücülerin ehliyet ve ruhsatlarını kontrol eden ekipler, usulsüz çakar kullanan ve emniyet şeridi ihlali gerçekleştiren sürücüye 4 bin 17 lira para cezası kesti. Ayrıca güvenlik şeridini ihlal edip polis ekiplerini fark ederek başka bir şeride kaçmaya çalışan sürücü ise Trafik Polisinden kurtulamadı. Sürücüyü durduran ekipler, güvenlik şeridi ihlali yapan sürücüye bin 339 lira para cezası uyguladı.

İstanbul'da çakar, siren ve emniyet şeridi ihlal edenlere yönelik denetim

İstanbul'da çakar, siren ve emniyet şeridi ihlal edenlere yönelik denetim

İstanbul'da çakar, siren ve emniyet şeridi ihlal edenlere yönelik denetim

İstanbul'da çakar, siren ve emniyet şeridi ihlal edenlere yönelik denetim
İhlas Haber Ajansı / Hasan Zahid Ezim - Son Dakika Haberleri
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Haber: İstanbul'da çakar, siren ve emniyet şeridi ihlal edenlere yönelik denetim - Haberler
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