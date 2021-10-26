Irak'ta terör örgütü DEAŞ'tan kanlı saldırı: 12 ölü, 15 yaralı - Haberler
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Irak'ta terör örgütü DEAŞ'tan kanlı saldırı: 12 ölü, 15 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Dünya
Irak'ta terör örgütü DEAŞ'tan kanlı saldırı: 12 ölü, 15 yaralı

Irak'ın Diyale vilayetine bağlı el-Reşad köyünde terör örgütü DEAŞ tarafından düzenlenen silahlı saldırı sonucu, 12 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi yaralandı.

Irak basınının güvenlik yetkililerine dayandırdığı haber de, Diyale vilayetine bağlı el-Mikdadiye ilçesinde yer alan el-Reşad köyüne terör örgütü Deaş üyeleri tarafından silahlı saldırı düzenlendiği kaydedildi.

12 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Hafif silahların yanı sıra keskin nişancı silahlarının kullanıldığı saldırıda ilk belirlemelere göre, çoğu sivillerden oluşan 12 kişinin hayatını kaybettiği, 15 kişinin ise yaralandığı ifade edildi. Yaşanan olayın ardından bölgeye güvenlik güçleri sevk edilirken, saldırganların bölgeden kaçarak kayıplara karıştığı belirtildi.

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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