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İki kardeşe, kardeşleri can olacak

Demirören Haber Ajansı / Vuslat Ay - Haberler | Güncel
İki kardeşe, kardeşleri can olacak

İki kardeşe, kardeşleri can olacakANKARA'da 7 kardeşten 'aplastik anemi' tanısı konulan Nergis Turay'a (26) diğer kardeşi Mevlüt Turay (23), lösemi tanısı konulan Melike Turay'a da (20) diğer kardeşi Muhammet Turay'dan (13) ilik nakledilecek.

ŞIRNAK (DHA) - İki kardeşe, kardeşleri can olacak

ANKARA'da 7 kardeşten 'aplastik anemi' tanısı konulan Nergis Turay'a (26) diğer kardeşi Mevlüt Turay (23), lösemi tanısı konulan Melike Turay'a da (20) diğer kardeşi Muhammet Turay'dan (13) ilik nakledilecek.

Şırnak'ta yaşayan 7 kardeşten Nergis Turay'a 9 yıl önce Ege Üniversitesi'nde 'aplastik anemi' tanısı konuldu. Nergis Turay, tedavi iç in Hacettepe Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Nergis'e ilik nakli yapılması kararlaştırılırken, ailesi test için hastaneye çağrıldı. Ablasına ilik verebilmek için test yaptıran kardeşlerden Melike'nin de lösemi hastası olduğu saptandı. Melike de hastanede tedaviye alındı. Yapılan testlerde Mevlüt'ün iliğinin Nergis'e, Muhammet'in iliğinin de Melike'ye uyumlu olduğu belirlendi. Kemoterapi tedavisi gören iki kardeşten Melike'ye, kasım ayı sonunda nakil yapılacak. Nergis ise yaralarının iyileşmesi ardından operasyona alınacak.

'SAĞLIĞIMA KAVUŞMAK İSTİYORUM'

Nergis Turay, 9 yıl önce Ege Üniversitesi'nde tanı konulduğunu anlatarak, "Nakil olmam gerekiyordu. Vücudumda yaralar var, iyileşmiyor. Nakil olmazsam iyileşmesi yok. Yaralar kapansa bile yarın ya da 1 yıl sonra tekrar bu yaralar açılacak. Bu yaraların iyileşmesi için de nakil olmam gerekiyor. Nakil olmam için de destek gerekiyor. Çünkü memleketimizden buraya geldik. 23 yaşında erkek kardeşim Mevlüt bana donör olacak. Kendimizi hazır hissediyoruz; ama doktorlar yaralarımın kapanmasını bekliyor. Sağlığıma kavuşmak istiyorum. Çok zor durumdayız. İnşallah kardeşimden yapılacak nakil ile sağlığıma kavuşmak istiyorum" dedi.

Doğuştan işitme engelli olan Melike Turay, ablasına yapılacak nakil ile ilgili hastanede test yapılırken hastalığının ortaya çıktığını anlatarak, "Kemoterapi alıyorum. 13 yaşındaki kardeşim bana ilik verecek. Sağlığıma kavuşmak istiyorum. Bunu atlatırsam istediğim mesleği seçip sonradan da yurt dışına gitmek istiyorum" diye konuştu.

'ABLAMIN KAHRAMANI OLACAĞIM'

Ablası Nergis'e ilik verecek olan Mevlüt Turay, ablasının ve kardeşinin sağlığına kavuşmasını istediğini söyledi. Mevlüt Turay, "Şırnak'tan ablamın tedavisi için geldik. Ablama ilik vereceğim. Ailede çalışan bir ben varım. Aileme bakıyorum. Ablam ve kardeşimin sağlığına kavuşmasını istiyorum" dedi.

Muhammet Turay ise, "Melike ablama döner olacağım. Ona ilik vereceğim. Onun kahramanı olacağım. Her ikisinin de sağlığına kavuşmasını istiyorum" ifadelerini kullandı.

İki kardeşe, kardeşleri can olacak

İki kardeşe, kardeşleri can olacak

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