ŞIRNAK (DHA) - İki kardeşe, kardeşleri can olacak

ANKARA'da 7 kardeşten 'aplastik anemi' tanısı konulan Nergis Turay'a (26) diğer kardeşi Mevlüt Turay (23), lösemi tanısı konulan Melike Turay'a da (20) diğer kardeşi Muhammet Turay'dan (13) ilik nakledilecek.

Şırnak'ta yaşayan 7 kardeşten Nergis Turay'a 9 yıl önce Ege Üniversitesi'nde 'aplastik anemi' tanısı konuldu. Nergis Turay, tedavi iç in Hacettepe Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Nergis'e ilik nakli yapılması kararlaştırılırken, ailesi test için hastaneye çağrıldı. Ablasına ilik verebilmek için test yaptıran kardeşlerden Melike'nin de lösemi hastası olduğu saptandı. Melike de hastanede tedaviye alındı. Yapılan testlerde Mevlüt'ün iliğinin Nergis'e, Muhammet'in iliğinin de Melike'ye uyumlu olduğu belirlendi. Kemoterapi tedavisi gören iki kardeşten Melike'ye, kasım ayı sonunda nakil yapılacak. Nergis ise yaralarının iyileşmesi ardından operasyona alınacak.

Muhammet Turay ise, "Melike ablama döner olacağım. Ona ilik vereceğim. Onun kahramanı olacağım. Her ikisinin de sağlığına kavuşmasını istiyorum" ifadelerini kullandı.