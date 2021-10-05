İhlas camiasının acı günü - Haberler
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İhlas camiasının acı günü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
İhlas camiasının acı günü

Bursa'da İhlas Holding eski çalışanlarından Şükrü Yargıcı (71), yakalandığı amansız hastalık sonucu vefat etti.

BURSA (İHA) - Bursa'da İhlas Holding eski çalışanlarından Şükrü Yargıcı (71), yakalandığı amansız hastalık sonucu vefat etti.

İhlas Holding'e uzun yıllar hizmet eden Şükrü Yargıcı (71), son 1 yıldır kanser tedavisi görüyordu. 3 çocuk babası Yargıcı, Üftade Camisi'nde kılınan cenaze namazı sonrası dualarla Pınarbaşı Mezarlığı'na defnedildi. Cenazede acılı aileyi, dostları ve sevenleri yalnız bırakmadı. - BURSA

İhlas camiasının acı günü

İhlas camiasının acı günü

İhlas camiasının acı günü

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