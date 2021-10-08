Hindistan Hava Kuvvetleri Günü geçit töreni
AA / Amarjeet Kumar Singh - Haberler | Güncel
Paraşütçünün piste inişi Geçit töreninden detaylar Helikopter ve uçakların gösterisi Hindistan'nın Ghaziabad kentinde, Hava Kuvvetleri Günü geçit töreni gerçekleştirildi.
Paraşütçünün piste inişi
Geçit töreninden detaylar
Helikopter ve uçakların gösterisi Hindistan'nın Ghaziabad kentinde, Hava Kuvvetleri Günü geçit töreni gerçekleştirildi. Törende, paraşütçüler, hava kuvvetleri personelleri, Boeing CH-47 Chinook ve genel maksat helikopterleri, savaş uçakları ile ulusal akrotim ekibi yer aldı.