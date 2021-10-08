Hindistan Hava Kuvvetleri Günü geçit töreni - Haberler
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Hindistan Hava Kuvvetleri Günü geçit töreni

AA / Amarjeet Kumar Singh - Haberler | Güncel

Paraşütçünün piste inişi Geçit töreninden detaylar Helikopter ve uçakların gösterisi Hindistan'nın Ghaziabad kentinde, Hava Kuvvetleri Günü geçit töreni gerçekleştirildi.

Paraşütçünün piste inişi

Geçit töreninden detaylar

Helikopter ve uçakların gösterisi Hindistan'nın Ghaziabad kentinde, Hava Kuvvetleri Günü geçit töreni gerçekleştirildi. Törende, paraşütçüler, hava kuvvetleri personelleri, Boeing CH-47 Chinook ve genel maksat helikopterleri, savaş uçakları ile ulusal akrotim ekibi yer aldı.

Hindistan Hava Kuvvetleri Günü geçit töreni

Hindistan Hava Kuvvetleri Günü geçit töreni

Hindistan Hava Kuvvetleri Günü geçit töreni

Hindistan Hava Kuvvetleri Günü geçit töreni
AA / Amarjeet Kumar Singh - Son Dakika Haberleri
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Haber: Hindistan Hava Kuvvetleri Günü geçit töreni - Haberler
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