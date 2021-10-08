Hindistan Hava Kuvvetleri Günü geçit töreni

Paraşütçünün piste inişi

Geçit töreninden detaylar

Helikopter ve uçakların gösterisi Hindistan'nın Ghaziabad kentinde, Hava Kuvvetleri Günü geçit töreni gerçekleştirildi. Törende, paraşütçüler, hava kuvvetleri personelleri, Boeing CH-47 Chinook ve genel maksat helikopterleri, savaş uçakları ile ulusal akrotim ekibi yer aldı.