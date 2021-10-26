Hayrabolu Belediye Başkanı İnan, muhtarlarla buluştu - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Hayrabolu Belediye Başkanı İnan, muhtarlarla buluştu

AA / Sedat Kara - Haberler | Güncel
Hayrabolu Belediye Başkanı İnan, muhtarlarla buluştu

Hayrabolu Belediye Başkanı Osman İnan, muhtarlarla bir araya gelerek mahallelerde yaşanan sorunları görüştü.

Haberi Kaydet

Hayrabolu Belediye Başkanı Osman İnan, muhtarlarla bir araya gelerek mahallelerde yaşanan sorunları görüştü.

İlçede bir restoranda gerçekleştirilen toplantıda konuşan İnan, mahallelerin sorunlarına hakim olduğunu söyledi.

Sorunların çözümü için el birliğiyle çalışacaklarını belirten İnan, şunları kaydetti:

"Mahallelerimizdeki sorunları, halkımızın bizlerden taleplerini ilk olarak elimiz, kolumuz, kulağımız ve gözümüz olan muhtarlarımızdan öğreniyoruz. Kapılarımız da gönlümüz de sizlere sonuna kadar açıktır. Hizmetlerimizin halka ulaşmasında köprü vazifesi gören muhtarlarımızla birlikte çözüm odaklı hizmet anlayışını sürdürerek, ilçemize ve burada yaşayan güzel insanlara daha güzel hizmetler sunacağız."

Toplantıya, Belediye Başkan Yardımcısı Şakir Tasar ve birim müdürleri de katıldı.

Ardından muhtarlar mahallelerinde yaşadıkları sorunları aktardı.

Hayrabolu Belediye Başkanı İnan, muhtarlarla buluştu

Hayrabolu Belediye Başkanı İnan, muhtarlarla buluştu

AA / Sedat Kara - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

title