Hattat Kadir Sakoğlu'ndan 'Namaz ve Cami' temalı Hüsn-i Hat sergisi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Hattat Kadir Sakoğlu'ndan 'Namaz ve Cami' temalı Hüsn-i Hat sergisi

İhlas Haber Ajansı / Engin Yağcı - Haberler | Kültür Sanat

Hattat Kadir Sakoğlu'ndan 'Namaz ve Cami' temalı Hüsn-i Hat sergisi Hattat Kadir Sakoğlu ve talebeleri 'Namaz ve Cami' temalı Hüsn-i Hat sergisinin açılışını gerçekleştirdi.

ANKARA (İHA) - Hattat Kadir Sakoğlu'ndan ' Namaz ve Cami' temalı Hüsn-i Hat sergisi

ANKARA - Hattat Kadir Sakoğlu ve talebeleri 'Namaz ve Cami' temalı Hüsn-i Hat sergisinin açılışını gerçekleştirdi.

Gamze Sultan Oudh Home'da gerçekleştirilen açılışa Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan ve Sakoğlu'nun talebeleri katıldı. Açılışta konuşan Sakoğlu, uzun bir süre bu sergiyi açmak için hazırlandıklarını belirtti.

"Kuran-ı Kerim'den seçtiğimiz ayetleri minyatür sanatıyla birleştirdik"

Öğrencileriyle hazırlamış olduğu sergiyi başka bir temayla devam ettirmek istediğini söyleyen Sakoğlu, " Ankara'da hat sanatla 20 yılı aşkındır iştigal etmekteyim. Bu vesileyle öğrencilerimizle birlikte çalışmalarımızı bir neticeye ulaştırmak adına cami ve namaz konulu bir sergi hazırladık. Bu hafta sanırım aynı zamanda cami ve din görevlileri haftası olduğu için güzel bir tevafuk oldu. Burada 11 öğrencimle beraber hazırlanmış 25 levhada Kuran-ı Kerim'den seçmiş olduğumuz namaz ayetlerini minyatür sanatıyla birleştirerek Türkiye'deki ve dünyadaki bir çok evrensel bir şeye mal olmuş mimarileri mabetleri minyatürize edildi üzerlerine. Bu şekilde bir sentez yaptık ve sunuma hazırladık. Bu vesileyle de burada hazırlandı ve sunuluyor. Biz kendileriyle uzunca bir süre bu hazırlığı yaptık, yoğun bir çalışma oldu ama çok şükür açtık ve sunuma verdik. İnşallah izleyenler keyifli bir sergi izlerler. Bu çalışmaların devamını yine öğrencilerimle bir başka sergide başka bir temayla devam ettirmeyi planlıyoruz. Hat sanatının İslam sanatları içerisinde etkin bir rolü var. Bu münasebetle kişilere hem sanat zevki tattırması hem de kişisel psikoloji açısından çok önemli" dedi.

Hattat Kadir Sakoğlu'ndan 'Namaz ve Cami' temalı Hüsn-i Hat sergisi

Hattat Kadir Sakoğlu'ndan 'Namaz ve Cami' temalı Hüsn-i Hat sergisi

Hattat Kadir Sakoğlu'ndan 'Namaz ve Cami' temalı Hüsn-i Hat sergisi

Hattat Kadir Sakoğlu'ndan 'Namaz ve Cami' temalı Hüsn-i Hat sergisi
İhlas Haber Ajansı / Engin Yağcı - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mustafa Destici İbrahim Aydemir Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Kubilay Aka Acun Ilıcalı Burak Sergen Demet Özdemir
Spor Ersun Yanal Şenol Güneş Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Gazeteler Güzel Sözler Şans Oyunları Ziya Selçuk Derya Yanık Murat Kurum
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Hattat Kadir Sakoğlu'ndan 'Namaz ve Cami' temalı Hüsn-i Hat sergisi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 10.10.2021 10:37:40. #1.13#