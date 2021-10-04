Hamza Dağ'dan çöken sosyal medya devlerine imalı gönderme: 19 yıldır kesilmeyen hizmetin adı AK Parti - Haberler
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Hamza Dağ'dan çöken sosyal medya devlerine imalı gönderme: 19 yıldır kesilmeyen hizmetin adı AK Parti

Haberler.com / Emre İliksiz - Haberler | Güncel

Instagram, Facebook ve Whatsapp'a akşam saatlerinden itibaren erişim sıkıntısı yaşanırken AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ'dan da konuyla alakalı imalı bir paylaşım geldi. Dağ, "Instagram çökmüş, Facebook çökmüş, WhatsApp çökmüş. 19 yıldır kesilmeyen hizmetin adı AK Parti." dedi.

Aynı çatı altında hizmet veren sosyal medya platformları Facebook ve Instagram ile birlikte popüler anlık mesajlaşma uygulaması Whatsapp'ta erişim sıkıntısı yaşanıyor. Sadece Türkiye ile sınırlı olmayan, tüm dünyanın yaşadığını bu sorun karşısında kullanıcılar ise çareye Twitter'a geçmekte buldular. Konuyla ilgili Twitter şirketinden yapılan paylaşımda ise "Kelimenin tam anlamıyla herkese merhaba" denildi.

HAMZA DAĞ'DAN 19 YILDIR KESİLMEYEN HİZMET PAYLAŞIMI

Instagram, Facebook ve Whatsapp uygulamalarının çökmesi hakkında bir paylaşım da AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ'dan geldi. Popüler sosyal medya platformları üzerinden imalı bir göndermede bulunan Dağ, "Instagram çökmüş, Facebook çökmüş, WhatsApp çökmüş. 19 yıldır kesilmeyen hizmetin adı AK Parti." dedi.

Hamza Dağ'dan çöken sosyal medya devlerine imalı gönderme: 19 yıldır kesilmeyen hizmetin adı AK Parti
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Emre İliksiz
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Haber: Hamza Dağ'dan çöken sosyal medya devlerine imalı gönderme: 19 yıldır kesilmeyen hizmetin adı AK Parti - Haberler
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