Hamsinin 5 liradan satıldığını duyanlar balıkçıya akın etti

ARTVİN (İHA) - Artvin'in Hopa ilçesinde bir balıkçı, bereketli geçirdiği her av sonrası hamsinin kilosunu 5 liradan satıyor. Tezgahta ucuz hamsiyi görenler uzun kuyruklar oluştururken, 75 ton hamsi 6 saat içinde tüketildi.

Artvin'in Hopa ilçesinde 12 yıldır balıkçılık yapan Serkan Aksoy, "Her eve balık girsin" düşüncesiyle kilogramı 15-20 liradan satılan hamsinin fiyatını bereketli av günün ardından 5 liraya düşürdü.

Kars Caddesi üzerindeki balıkçı dükkanında gerçekleştirilen hamsi kampanyası ara ara uzun kuyrukların oluşmasına neden oldu. Gün boyu belediye hoparlöründen yapılan anonslarla tüm ilçeye duyurulan kampanya yoğun ilgi gördü. Bazı vatandaşlar hamsiyi kilo işi alırken, bazıları ise kasalarla hamsi alarak evlerine götürdü.

5 yıldır belli dönemlerde hamsi kampanyası yaptığını belirten Aksoy, "Önceki yıllarda 3 liradan satış yapıyorduk. Bu yıl 5 liradan satıyoruz. İlerleyen günlerde 3 liradan kampanyalar yapmayı da düşünüyoruz" dedi.

Hamsi satın alanlar ise yüksek fiyatlar nedeniyle hamsi alamayan vatandaşların bu kampanyayı değerlendirdiğini kaydederek hamsi tuzlama ve şoklama için bu fırsatı değerlendirdiklerini söylediler. - ARTVİN