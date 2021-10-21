Gümüşhane'de otomobil ile çarpışan motosikleti kullanan kurye hayatını kaybetti - Haberler
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Gümüşhane'de otomobil ile çarpışan motosikleti kullanan kurye hayatını kaybetti

AA / Osman Yetim - Haberler | Güncel
Gümüşhane'de otomobil ile çarpışan motosikleti kullanan kurye hayatını kaybetti

Gümüşhane'de meydana gelen trafik kazasında motosikletli kurye yaşamını yitirdi.

GÜMÜŞHANE (AA) - Gümüşhane'de meydana gelen trafik kazasında motosikletli kurye yaşamını yitirdi.

Hasanbey Mahallesi Elmalı Caddesi'nde, pizzacıda kuryelik yapan Emrah Meydan'ın (32) kullandığı motosiklet ile karşı yönden gelen D.B. (44) idaresindeki 29 DA 090 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazada ağır yaralanan Meydan, Gümüşhane Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Öte yandan kaza anı, bölgedeki güvenlik kameralarınca kaydedildi.

AA / Osman Yetim - Son Dakika Haberleri
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