Güdül'de Kaymakam ve Belediye Başkanı mahalle ziyaretlerinde vatandaşla görüştü - Haberler
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Güdül'de Kaymakam ve Belediye Başkanı mahalle ziyaretlerinde vatandaşla görüştü

AA / Yaşar Tonbak - Haberler | Güncel
Güdül'de Kaymakam ve Belediye Başkanı mahalle ziyaretlerinde vatandaşla görüştü

Güdül Kaymakamı Hatice Cemre İncesu ve Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın mahalle ziyaretlerinde vatandaşlarla görüşüyor.

Güdül Kaymakamı Hatice Cemre İncesu ve Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın mahalle ziyaretlerinde vatandaşlarla görüşüyor.

Kaymakam İncesu ve Belediye Başkanı Yalçın, beraberlerinde daire amirleriyle mahalle ziyaretleri gerçekleştiriyor.

Bu kapsamda bir toplantı da Emirler Mahallesi'nde yapıldı.

Muhtar Murat Çakıllı, mahallelerinde düzenlenen toplantı nedeniyle Kaymakam ve Belediye Başkanına teşekkür etti.

Kaymakam İncesu da mahalleleri daha yakından tanımaya çalıştıklarını, bu tür toplantıların verimli olduğunu ve mahallelerin sorunlarını yerinde öğrenmek istediklerini söyledi.

Belediye Başkanı Yalçın da, mahalle toplantıları sürdüreceklerini, belediye olarak sorunları yerinde tespit edeceklerini aktardı.

AA / Yaşar Tonbak - Son Dakika Haberleri
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Haber: Güdül'de Kaymakam ve Belediye Başkanı mahalle ziyaretlerinde vatandaşla görüştü - Haberler
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