GAZİANTEP (İHA) - Gaziantep'e havan saldırısı

GAZİANTEP - Gaziantep'in Karkamış ilçesine sabah saatlerinde Suriye tarafından atılan 5 havan topu düştü.

Suriye sınırında bulunan Gaziantep'in Karkamış ilçesine sabah saatlerinde Suriye tarafından 5 havan topu atıldı. Havan toplarından 2'si Gümrük sahas yakınlarına, 1 tanesi bir evin çatısına, 1 tanesi ilçe merkezindeki bir parka ve 1 tanesi askeri bölgenin yakınına düştü. Havan saldırısında ölen ya da yaralanan olmazken, maddi hasar meydana geldi.

Havan topu düşen bölgelerde güvenlik çemberi oluşturulurken, park ve evde hasar tespiti başlatıldıç

Öte yandan saldırının hemen ardından ise angajman kuralları kapsamında sınır birlikleri tarafından karşılık verildiği öğrenildi.