Feci kazada ölen yabancı uyruklu vatandaş defnedildi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Feci kazada ölen yabancı uyruklu vatandaş defnedildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Feci kazada ölen yabancı uyruklu vatandaş defnedildi

Kocaeli'de akaryakıt istasyonuna dalan ticari taksinin önce hurda aracına, ardından da otomobile çarpması sebebiyle meydana gelen kazada yaşamını yitiren yabancı uyruklu vatandaş toprağa verildi.

KOCAELİ (İHA) - Kocaeli'de akaryakıt istasyonuna dalan ticari taksinin önce hurda aracına, ardından da otomobile çarpması sebebiyle meydana gelen kazada yaşamını yitiren yabancı uyruklu vatandaş toprağa verildi.

Kaza, Gölcük ilçesi D-130 Karayolu Yazlık mevkiinde dün saat 11.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 241 T 5014 plakalı ticari taksi akaryakıt istasyonuna daldı. İstasyonda park halindeki 34 ME 1440 plakalı hurda aracına çarpan taksi, daha sonra yıkama sırası bekleyen 41 FU 394 plakalı Honda marka otomobile çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan taksi, akaryakıt istasyonunun çevresinde bulunan börekçi dükkanının önünde durabildi. İstasyon çalışanlarının 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Hurda aracının ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan yabancı uyruklu sürücüsü Abdulrazak Khalaf (33) yaşamını yitirdi. Khalaf'ın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. 4 çocuk babası Khalaf'ın cenazesi, bugün öğle namazını müteakiben Dumlupınar Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından 17 Ağustos Mezarlığı'nda toprağa verildi. - KOCAELİ

Feci kazada ölen yabancı uyruklu vatandaş defnedildi

Feci kazada ölen yabancı uyruklu vatandaş defnedildi

Feci kazada ölen yabancı uyruklu vatandaş defnedildi

Feci kazada ölen yabancı uyruklu vatandaş defnedildi

Feci kazada ölen yabancı uyruklu vatandaş defnedildi

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Sokakta çatışırken bir kişiyi öldüren kayınpeder, damat ve arkadaşına 54 yıl 6 ay hapis

Sokakta çatışırken bir kişiyi öldüren kayınpeder, damat ve arkadaşına 54 yıl 6 ay hapis

 Metrelerce yüksekten hafif ticari aracın üzerine düşen genç kız yaralandı

Metrelerce yüksekten hafif ticari aracın üzerine düşen genç kız yaralandı

 Esra Hankulu'nun öldüğü gün neler yaşandı? 'Avukatımın aramasıyla uyandım' diyen Ümitcan Uygun'u HTS kayıtları yalanladı

Esra Hankulu'nun öldüğü gün neler yaşandı? "Avukatımın aramasıyla uyandım" diyen Ümitcan Uygun'u HTS kayıtları yalanladı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500

Çok Okunan Haberler

title