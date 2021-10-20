Fatih Yasin: "Türkiye esporunda sorun direkt oyuncularda"

YouTube dünyasının tanınmış isimlerinden biri olan ve Kafalar Esports takımının kurucu ortaklarından biri olan Fatih Yasin, 19 Ekim günü yaptığı açıklama ile espor sektöründe yeni bir isim olarak, sektörde gördüğü sorunları dile getirdiği bir açıklama yayınladı.

TwitLonger üzerinden yayınladığı açıklamaya Yasin, Türkiye espor sektöründe sorunun direkt olarak oyuncularda olduğunu dile getirirken, oyuncuların profesyonel davranmadığını veya bir sistem olmadığı için herkesin kafasına göre bir sistem oluşturduğunu söyledi.

FATİH YASİN: "DRAMA TAYFA BURADA BİTECEK"

Çok yeni bir espor kulübü yöneticisi olduğunu ve sektördeki sıkıntıları anlamak için çok efor sarf etmediğini belirten Fatih Yasin, "Çünkü her şey AP açık ortada ve insanlar bu durumu konuşmuyor. Çünkü oyuncular ve fanları tarafından durum "DRAMA" haline geliyor ve duyarcılık başlıyor. Örneklerle anlatmayacağım çünkü az önce kurduğum cümledeki gibi DRAMA tayfa burada bitecek." dedi.

Açıklamasının sonunda birlik mesajına da yer veren tanınmış isim, "Eğer başarı istiyorsak bunu profesyonel çalışan bir sistemin içinde tüm espor topluluğu olarak yapmamız gerekir." ve "Bu durumda markalar ve oyun şirketleri karşısında güçlü oluruz. Yarın yıkılacak bir kumdan kale yapmak yerine uzun yıllar bakabileceğimiz bir manzara yapmalıyız." sözlerini dile getirdi.

"NASIL ADAMLAR ESPOR TAKIMI KURMALI? BAŞLIKLI BİR KİTAP OLSA ALIR, OKURDUM."

Fatih Yasin'in düşüncelerini paylaştığı açıklamanın ardından destekleyen ve eleştiren birçok cevap gecikmedi. Söz konusu açıklama hakkında Galakticos'un ormancısı Elramir oyuncuların tarafından bu konuyu "profesyonel davranmayan sadece oyuncular mı? kaç kere sözleşmemde yazdığı halde para alamadığım oldu normalde almam gereken tarihten aylar sonra aldığım oldu yönetici tarafında da oyuncu tarafında da problem var ama en büyük suçlular genelde takım menajerleri oluyor" sözleri ile aktardı.

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orkubilay isimli bir Twitter kullanıcısının "TR Espor ekosisteminde profesyonellik yok, doğru. Olsaydı sen de hiç anlamadığın bir alana paran var diye zart diye takım kurarak giremezdin." şeklindeki eleştirisi üzerine ise Fatih Yasin, "Nasıl adamlar espor takımı kurmalı? başlıklı bir kitap olsa alır, okurdum. Geldik, heyecanı gördük, profesyonellere danıştık ve kurduk" dedi.

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