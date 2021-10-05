Evlilik Hakkında Her Şey Songül kimdir? Selen Uçer kimdir? Evlilik Hakkında Her Şey Songül gerçek adı nedir?

Evlilik Hakkında Her Şey Songül kimdir? Selen Uçer kimdir? sorularının yanıtı merak ediliyor. Selen Uçer, 5 Mayıs 1983 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. Tam adı Leyla Selen Uçerdir. Annesi ve babası Kimya mühendisidir. İstanbul'un Karaköy semtinde bulunan Avusturya Lisesi'ni bitirdikten sonra Boğaziçi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Kimya Bölümünden mezun oldu. Peki, Selen Uçer kaç yaşında, nereli? Selen Uçer hangi dizilerde rol aldı? İşte, Selen Uçer filmleri...

EVLİLİK HAKKINDA HER ŞEY SONGÜL KİMDİR?

Bu sezon ekranlara gelen Evlilik Hakkında Her Şey adlı dizide Songül karakterini canlandıran isim Selen Uçer'dir. FOX TV'de yayınlanan Evlilik Hakkında Her Şey isimli dizide Songül isimli karakter şirketin patronu Alpay beyin karısıdır. Ancak Alpay beyi onu en yakın arkadaşı ile aldatarak hayatının şokunu yaşatır. Songül eşi ve arkadaşını şirket odasında basar, ikisine de saldırır; ancak sonunda Alpay yüzsüzlüğünün verdiği cesaretle Songül'ü kovar ve onu boşayacağını söyler.

SELEN UÇER KİMDİR?

Leyla Selen Uçer (d. 5 Mayıs 1983) Türk oyuncu. Ara filmi ile DOT yapımı Böcek oyunuyla tanınır.

Kimya mühendisi bir anne babanın kızı olarak dünyaya geldi. Avusturya Lisesi'ni ve Boğaziçi Üniversitesi'nin kimya bölümünü bitirdi. Üniversite yıllarında Boğaziçi Üniversitesi Oyuncuları'nda yer aldı. Ayrıca yarı zamanlı olarak İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Şan Bölümü'ne devam etti. Bir yıl Akademi İstanbul'da burslu olarak eğitim gördü. Chicago'daki Roosevelt Üniversitesi'nde yine burslu olarak yüksek lisans yaptı. Yazdığı Amerikan Rüyası adlı oyun, Off-Broadway'de Ensemble Theater tarafından sahnelendi.

Türkiye'ye döndü ve 2004'te senaryosunu Ümit Ünal'ın yazdığı Anlat İstanbul filminde, Selim Demirdelen'in çektiği "Külkedisi" bölümünde oynadı. In-yer-face akımı oyunlarını sahneleyen DOT'un Böcek adlı yapımında rol aldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları'nda Haldun Dormen'in sahneye koyduğu Kantocu oyunundaki performansıyla "Yardımcı Rolde Yılın En Başarılı Müzikal ya da Komedi Kadın Oyuncusu" dalında Afife Jale Ödülleri'ne aday gösterildi. Ümit Ünal'ın yönettiği, dört kişi arasında geçen 2007 yapımı Ara filminde yarı Fransız yarı Türk olan Gül karakterini canlandırdı. Bu rolüyle 15. Adana Altın Koza Film Festivali'nde En İyi Kadın Oyuncu ödülünü Ayça Damgacı'yla paylaştı. 2008'de O... Çocukları filminde bir fahişeyi oynadı. 2009 yılında Binbir Gece dizisinde Emel karakterini canlandırdı. Hanımın Çiftliği dizisinde Asuman karakterini oynamaktadır. 2019 yılında Ümit Ünal'ın yönetmenliğini üstlendiği Aşk, Büyü, vs. filmiyle Altın Portakal En İyi Kadın Oyuncu Ödülünü kazanmıştır.

Sahip olduğu ödüller

39. İstanbul Film Festivali "En İyi Kadın Oyuncu Ödülü" - Aşk Büyü vs. - 2020 Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.

15. Afife Tiyatro Ödülleri "Yılın En Başarılı Müzikal/Komedi Yardımcı Kadın Oyuncusu" Cam (oyun) - Aysa Prodüksiyon Tiyatrosu - 2011

21. Ankara Uluslararası Film Festivali 'En İyi yardımcı kadın Oyuncu' ödülü- (BÜYÜK OYUN) - Atıl İnanç 2010

15. Adana Altın Koza Film Festivali "En İyi Kadın Oyuncu ödülü" Ara - Ümit Ünal - 2008

20. Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Oyuncu Ödülleri Yardımcı Rolde Yılın En Başarılı Kadın Tiyatro Oyuncusu (Komedi, Müzikli Oyun ya da Müzikal) (Kurusıkı, BKM)

Rol aldığı oyunlar

Güle Güle Diva: Firuze Engin - 2018

Kurusıkı Levent Kazak 2014

Kuçu Kuçu : Fabrice Roger-Lacan - Aysa Prodüksiyon Tiyatrosu - 2012

Yeni Kiracı : Eugène Ionesco - Bi Tiyatro - 2012

Cam (oyun) - Levent Kazak - Aysa Prodüksiyon Tiyatrosu - 2010

Böcek : Tracy Letts - DOT - 2005

Kantocu : Haldun Dormen - İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları - 2005

Filmografisi

Leyla ile Mecnun (2021) - Feraye

Masumiyet (2021) - Yelda Demirci

Menajerimi Ara (2020)

Aşk, Büyü vs - Ümit Ünal (2019)

Leke - Serpil Zengin (2019)

Koca Koca Yalanlar - Nilgün (2018)

Altınsoylar - Şaziye (2016)

Beni Böyle Sev - Eda (2013-2015)

İffet : Faruk Teber - Gülin

Hanımın Çiftliği : Faruk Teber - Asuman

Deli Saraylı : Tarkan Karlıdağ - Hizmetçi Kiraz

Büyük Oyun : Atıl İnanç - Amira

Kıskanmak : Zeki Demirkubuz

11'e 10 Kala : Pelin Esmer - Mahinur

Bornova Bornova : İnan Temelkuran - Senem

Kahve Bahane : Deniz

Ses : Ümit Ünal

Binbir Gece "3.Sezon" : Kudret Sabancı - Emel

O... Çocukları : Murat Saraçoğlu - Selvi

Düğün Şarkıcısı : Burcu Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

Zincirbozan : Atıl İnanç - Aynur

Dicle (dizi) :

Ara : Ümit Ünal - Gül

Fedai : Gülşen

Karınca Yuvası : Zerrin

Anlat İstanbul : Selim Demirdelen - Rahşan

Bir İstanbul Masalı : Ömür Atay

Böyle Bitmesin (konuk oyuncu)

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