Evlilik Hakkında Her Şey Songül kimdir? Selen Uçer kimdir? Evlilik Hakkında Her Şey Songül gerçek adı nedir?
Beni Böyle Sev adlı diziyle büyük beğeni toplayan duayen tiyatrocu Selen Uçer'i yeni sezonda Evlilik Hakkında Her Şey ve Leyla ile Mecnun dizilerinde gördük. İşte, Evlilik Hakkında Her Şey Songül kimdir? Selen Uçer kimdir? sorularının yanıtları... Selen Uçer kaç yaşında, nereli? Selen Uçer hangi dizilerde rol aldı? Selen Uçer filmleri... Evlilik Hakkında Her Şey Songül kimdir, adı nedir, hangi oyuncu canlandırmaktadır soruları bu aralar merakla soruluyor.
Evlilik Hakkında Her Şey Songül kimdir? Selen Uçer kimdir? sorularının yanıtı merak ediliyor. Selen Uçer, 5 Mayıs 1983 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. Tam adı Leyla Selen Uçerdir. Annesi ve babası Kimya mühendisidir. İstanbul'un Karaköy semtinde bulunan Avusturya Lisesi'ni bitirdikten sonra Boğaziçi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Kimya Bölümünden mezun oldu. Peki, Selen Uçer kaç yaşında, nereli? Selen Uçer hangi dizilerde rol aldı? İşte, Selen Uçer filmleri...
EVLİLİK HAKKINDA HER ŞEY SONGÜL KİMDİR?
Bu sezon ekranlara gelen Evlilik Hakkında Her Şey adlı dizide Songül karakterini canlandıran isim Selen Uçer'dir. FOX TV'de yayınlanan Evlilik Hakkında Her Şey isimli dizide Songül isimli karakter şirketin patronu Alpay beyin karısıdır. Ancak Alpay beyi onu en yakın arkadaşı ile aldatarak hayatının şokunu yaşatır. Songül eşi ve arkadaşını şirket odasında basar, ikisine de saldırır; ancak sonunda Alpay yüzsüzlüğünün verdiği cesaretle Songül'ü kovar ve onu boşayacağını söyler.
SELEN UÇER KİMDİR?
Leyla Selen Uçer (d. 5 Mayıs 1983) Türk oyuncu. Ara filmi ile DOT yapımı Böcek oyunuyla tanınır.
Kimya mühendisi bir anne babanın kızı olarak dünyaya geldi. Avusturya Lisesi'ni ve Boğaziçi Üniversitesi'nin kimya bölümünü bitirdi. Üniversite yıllarında Boğaziçi Üniversitesi Oyuncuları'nda yer aldı. Ayrıca yarı zamanlı olarak İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Şan Bölümü'ne devam etti. Bir yıl Akademi İstanbul'da burslu olarak eğitim gördü. Chicago'daki Roosevelt Üniversitesi'nde yine burslu olarak yüksek lisans yaptı. Yazdığı Amerikan Rüyası adlı oyun, Off-Broadway'de Ensemble Theater tarafından sahnelendi.
Türkiye'ye döndü ve 2004'te senaryosunu Ümit Ünal'ın yazdığı Anlat İstanbul filminde, Selim Demirdelen'in çektiği "Külkedisi" bölümünde oynadı. In-yer-face akımı oyunlarını sahneleyen DOT'un Böcek adlı yapımında rol aldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları'nda Haldun Dormen'in sahneye koyduğu Kantocu oyunundaki performansıyla "Yardımcı Rolde Yılın En Başarılı Müzikal ya da Komedi Kadın Oyuncusu" dalında Afife Jale Ödülleri'ne aday gösterildi. Ümit Ünal'ın yönettiği, dört kişi arasında geçen 2007 yapımı Ara filminde yarı Fransız yarı Türk olan Gül karakterini canlandırdı. Bu rolüyle 15. Adana Altın Koza Film Festivali'nde En İyi Kadın Oyuncu ödülünü Ayça Damgacı'yla paylaştı. 2008'de O... Çocukları filminde bir fahişeyi oynadı. 2009 yılında Binbir Gece dizisinde Emel karakterini canlandırdı. Hanımın Çiftliği dizisinde Asuman karakterini oynamaktadır. 2019 yılında Ümit Ünal'ın yönetmenliğini üstlendiği Aşk, Büyü, vs. filmiyle Altın Portakal En İyi Kadın Oyuncu Ödülünü kazanmıştır.
Sahip olduğu ödüller
39. İstanbul Film Festivali "En İyi Kadın Oyuncu Ödülü" - Aşk Büyü vs. - 2020 Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.
15. Afife Tiyatro Ödülleri "Yılın En Başarılı Müzikal/Komedi Yardımcı Kadın Oyuncusu" Cam (oyun) - Aysa Prodüksiyon Tiyatrosu - 2011
21. Ankara Uluslararası Film Festivali 'En İyi yardımcı kadın Oyuncu' ödülü- (BÜYÜK OYUN) - Atıl İnanç 2010
15. Adana Altın Koza Film Festivali "En İyi Kadın Oyuncu ödülü" Ara - Ümit Ünal - 2008
20. Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Oyuncu Ödülleri Yardımcı Rolde Yılın En Başarılı Kadın Tiyatro Oyuncusu (Komedi, Müzikli Oyun ya da Müzikal) (Kurusıkı, BKM)
Rol aldığı oyunlar
Güle Güle Diva: Firuze Engin - 2018
Kurusıkı Levent Kazak 2014
Kuçu Kuçu : Fabrice Roger-Lacan - Aysa Prodüksiyon Tiyatrosu - 2012
Yeni Kiracı : Eugène Ionesco - Bi Tiyatro - 2012
Cam (oyun) - Levent Kazak - Aysa Prodüksiyon Tiyatrosu - 2010
Böcek : Tracy Letts - DOT - 2005
Kantocu : Haldun Dormen - İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları - 2005
Filmografisi
- Leyla ile Mecnun (2021) - Feraye
- Masumiyet (2021) - Yelda Demirci
- Menajerimi Ara (2020)
- Aşk, Büyü vs - Ümit Ünal (2019)
- Leke - Serpil Zengin (2019)
- Koca Koca Yalanlar - Nilgün (2018)
- Altınsoylar - Şaziye (2016)
- Beni Böyle Sev - Eda (2013-2015)
İffet : Faruk Teber - Gülin
Hanımın Çiftliği : Faruk Teber - Asuman
Deli Saraylı : Tarkan Karlıdağ - Hizmetçi Kiraz
Büyük Oyun : Atıl İnanç - Amira
Kıskanmak : Zeki Demirkubuz
11'e 10 Kala : Pelin Esmer - Mahinur
Bornova Bornova : İnan Temelkuran - Senem
Kahve Bahane : Deniz
Ses : Ümit Ünal
Binbir Gece "3.Sezon" : Kudret Sabancı - Emel
O... Çocukları : Murat Saraçoğlu - Selvi
Düğün Şarkıcısı : Burcu Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.
Zincirbozan : Atıl İnanç - Aynur
Dicle (dizi) :
Ara : Ümit Ünal - Gül
Fedai : Gülşen
Karınca Yuvası : Zerrin
Anlat İstanbul : Selim Demirdelen - Rahşan
Bir İstanbul Masalı : Ömür Atay
Böyle Bitmesin (konuk oyuncu)