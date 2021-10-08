Evlerden 130 bin liralık ziynet eşyası çalan 4 kadın yakalandı (2) - Haberler
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Evlerden 130 bin liralık ziynet eşyası çalan 4 kadın yakalandı (2)

Demirören Haber Ajansı / Harun Reşit Serbest - Haberler | Güncel
Evlerden 130 bin liralık ziynet eşyası çalan 4 kadın yakalandı (2)

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLERKayseri'de hırsızlık için girdikleri evlerden 130 bin liralık ziynet eşyası çalan .B.K., A.K., K.Ç. ve F.U. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

KAYSERİ (DHA) - ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

Kayseri'de hırsızlık için girdikleri evlerden 130 bin liralık ziynet eşyası çalan .B.K., A.K., K.Ç. ve F.U. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.


Evlerden 130 bin liralık ziynet eşyası çalan 4 kadın yakalandı (2)

Demirören Haber Ajansı / Harun Reşit Serbest - Son Dakika Haberleri
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Haber: Evlerden 130 bin liralık ziynet eşyası çalan 4 kadın yakalandı (2) - Haberler
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