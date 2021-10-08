Evlerden 130 bin liralık ziynet eşyası çalan 4 kadın yakalandı (2)

KAYSERİ (DHA) - ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

Kayseri'de hırsızlık için girdikleri evlerden 130 bin liralık ziynet eşyası çalan .B.K., A.K., K.Ç. ve F.U. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.