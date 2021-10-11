ESHOT hizmet kalitesini daha da artıracak

İZMİR (Habermetre) - İzmir Büyükşehir Belediyesi ESHOT Genel Müdürlüğü, sürdürülebilir hizmet kalitesi hedefi doğrultusunda, Türkiye Kalite Derneği İzmir Şubesi'ne üye oldu. İki kuruluş ESHOT'un mevcut hizmet standartlarını daha ileriye taşıma çalışmalarında işbirliği yapacak.

İzmir Büyükşehir Belediyesi ESHOT Genel Müdürlüğü hizmet kalitesini daha da artırma ve sürdürülebilir kılma hedefi doğrultusunda Türkiye Kalite Derneği (KalDer) İzmir Şubesi'ne üye oldu. İmzalanan protokol sonrası KalDer İzmir Şubesi Başkanı Dr. Senem Kılıç ve yönetim kurulu üyeleri, ESHOT Genel Müdürlüğü'nü ziyaret etti.

Türk Standartları Enstitüsü'nden (TSE) verilen ve uluslararası akreditasyona sahip pek çok kalite belgelerinin olduğunu hatırlatan ESHOT Genel Müdürü Erhan Bey, "Kurumumuz, TSE belgelerinin gerektirdiği şartları sürekli yerine getirmek ve revize etmek zorunda. Bunları titizlikle takip ediyoruz. Kentte toplu ulaşım hizmeti, ağırlıklı olarak ESHOT filosuyla veriliyor. Dolayısıyla hizmet kalitemizi sürdürülebilir kılmamız gerekiyor. Bu doğrultuda imza attığımız KalDer üyeliğinin de ESHOT'a ve dolayısıyla hizmetten yararlanan hemşehrilerimize büyük faydası olacağına inanıyorum" dedi.

Neler yapılacak?

ESHOT yöneticileri ve KalDer uzmanları, hizmetin daha da iyileştirilmesi için birlikte çalışacak. Yurtiçi ve dışındaki benzer işletmelerin işleyişleri incelenecek. ESHOT personeli, KalDer eğitimlerine katılacak. Verilen ya da verilmesi planlanan hizmetlerle ilgili saha araştırmaları yapılacak. Farklı yaş gruplarından yolcularla bir araya gelinecek söyleşiler düzenlenecek; vatandaşların proje fikirleri alınacak.

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