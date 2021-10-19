Epic Games Store'da Cadılar Bayramı'na özel indirimler başladı

Cadılar Bayramı indiriminde Epic Games Store'da 18 Ekim'den 1 Kasım'a kadar sürecek %75'e varan indirimler yer alıyor. Korku, zombi ve hayatta kalma oyunlarının yanı sıra birçok kategoride indirimler de yer alıyor.

Cadılar Bayramı indirimi sırasında Epic Games Store başlatıcısından etkinliğe giriş yap ve yalnızca Epic Games Store üzerinden elde edilebilen ücretsiz olarak Rocket League'in İblis Diski EG tekerliklerini alabilirsiniz.

Epic Games'te Cadılar Bayramı'na özel %75'e varan indirime giren oyunlar arasında sizler için başlıca oyunları listeledik.

EPIC GAMES CADILAR BAYRAMI İNDİRİME GİREN BAŞLICA OYUNLAR

World War Z – 55,20 TL

Wolfenstein: The New Order – 23,19 TL

Remnant: From the Ashes – 49,60 TL

Assassin's Creed Valhalla + Immortals Fenyx Rising – 247,50 TL

Mafia: Trilogy – 205,70 TL

Red Dead Redemption 2 – 200,33 TL

Encased – 89,10 TL

The Witcher 3: Wild Hunt GOTY – 15,00 TL

Ayrıca Epic Games'ten 79,99 TL üzerinde geçerli 60 TL indirim kuponu kazanmak için Epic Games e-postalarına abone olarak indirim kuponundan yararlanabilirsiniz.

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