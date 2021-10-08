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Son dakika! Emniyet ve MİT'ten ortak 'casusluk' operasyonu -1

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Son dakika! Emniyet ve MİT'ten ortak 'casusluk' operasyonu -1

Son dakika haberleri: İSTANBUL ve Antalya'da İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve Milli İstihbarat Teşkilatı'nın ortak düzenlediği operasyonda silahlı eylem arayışında oldukları ve devletin gizli kalması gereken bilgilerini 'Siyasal veya Askeri Casusluk' amacıyla temin etme...

ANTALYA (DHA) - İSTANBUL ve Antalya'da İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve Milli İstihbarat Teşkilatı'nın ortak düzenlediği operasyonda silahlı eylem arayışında oldukları ve devletin gizli kalması gereken  bilgilerini 'Siyasal veya Askeri Casusluk' amacıyla temin etme faaliyeti yürüttükleri belirtilen 6 şüpheli gözaltına alındı.


Son dakika! Emniyet ve MİT'ten ortak 'casusluk' operasyonu -1

Son dakika! Emniyet ve MİT'ten ortak 'casusluk' operasyonu -1

Son dakika! Emniyet ve MİT'ten ortak 'casusluk' operasyonu -1

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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