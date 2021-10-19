Dicle'de 19 Ekim Muhtarlar Günü

DİCLE, DİYARBAKIR (İHA) - Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla Kaymakam Kadir Yurdagül ve Belediye Başkanı Felat Aygören muhtarlarla bir araya geldi.

Dicle Halk Eğitimi Merkezi konferans salonunda gerçekleşen muhtarlar buluşmasına Dicle Kaymakamı Kadir Yurdagül, Dicle Belediye Başkanı Felat Aygören, Kaymakamlık Yazı İşleri Müdürü Mahmut Laçin, İlçe Emniyet Amiri Derya Karabıyık, İlçe Jandarma Komutanı Osman Öztürk, İlçe Milli Eğitim Müdürü Muhammed Ensari, Tarım ve Orman İlçe Müdürü Murat Ödoğlu, ilçede görev yapan kurum amirleri ve çok sayıda merkez ile kırsal mahalle muhtarları katıldı.

Dicle Kaymakamı Kadir Yurdagül ve Dicle Belediye Başkanı Felat Aygören, 19 Ekim Muhtarlar Gününü kutladı. Muhtarların görev yaptığı mahallelerle ilgili istek, ihtiyaç ve taleplerini dinleyen Kaymakam Yurdagül ve Başkan Aygören ilçede yapılan ve yapılacak olan hizmetler hakkında fikir alış verişinde bulundu. Muhtarlar buluşmasında, okul önlerinde ve çevresinde olabilecek olası öğrenci kavgalarının önüne geçmek için alınan gerekli tedbirler de konuşuldu.

Söz alan muhtarları tek tek dinleyen Dicle Kaymakamı Kadir Yurdagül ve Dicle Belediye Başkanı Felat Aygören, muhtarların kendilerine yönelttiği soruları da yanıtladı. Pandemi şartlarına uygun olarak gerçekleşen muhtarlar buluşması, iyi dilek ve temennileriyle son buldu. - DİYARBAKIR