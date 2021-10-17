D-100 KARAYOLU'NDA ŞERİT KAVGASI İETT ŞOFÖRÜ OTOMOBİLİ TEKMELEDİ - Haberler
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D-100 KARAYOLU'NDA ŞERİT KAVGASI İETT ŞOFÖRÜ OTOMOBİLİ TEKMELEDİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kadıköy D-100 Karayolu'nda iddiaya göre uzun süre şeridi paylaşamayan İETT otobüsü şoförü ve otomobil sürücüsü arasında tartışma çıktı.

KADIKÖY, İSTANBUL (DHA) - Kadıköy D-100 Karayolu'nda iddiaya göre uzun süre şeridi paylaşamayan İett otobüsü şoförü ve otomobil sürücüsü arasında tartışma çıktı. Araçtan inen otobüs şoförü otomobile tekme attı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay dün akşam saatlerinde Kozyatağı D-100 Karayolu Ankara yönünde meydana geldi. İddiaya göre uzun süre şeridi paylaşamayan İETT otobüsü şoförü ve otomobil sürücüsü arasında tartışma çıktı. Otobüsü durdurarak araçtan inen otobüs şoförü ise önce otomobilin camına vurdu ardından araca tekme attı. Olayın ardından otomobil sürücüsü yoluna devam etti. O anlar trafikteki diğer sürücüler tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi.

D-100 KARAYOLU'NDA ŞERİT KAVGASI İETT ŞOFÖRÜ OTOMOBİLİ TEKMELEDİ

D-100 KARAYOLU'NDA ŞERİT KAVGASI İETT ŞOFÖRÜ OTOMOBİLİ TEKMELEDİ

D-100 KARAYOLU'NDA ŞERİT KAVGASI İETT ŞOFÖRÜ OTOMOBİLİ TEKMELEDİ

D-100 KARAYOLU'NDA ŞERİT KAVGASI İETT ŞOFÖRÜ OTOMOBİLİ TEKMELEDİ
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Haber: D-100 KARAYOLU'NDA ŞERİT KAVGASI İETT ŞOFÖRÜ OTOMOBİLİ TEKMELEDİ - Haberler
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