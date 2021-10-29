Cumhuriyetimizin Kuruluşunun 98. Yıl Dönümü Kutlamaları Kapsamında Fener Alayı Gerçekleştirildi - Haberler
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Cumhuriyetimizin Kuruluşunun 98. Yıl Dönümü Kutlamaları Kapsamında Fener Alayı Gerçekleştirildi

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Cumhuriyetimizin Kuruluşunun 98. Yıl Dönümü Kutlamaları Kapsamında Fener Alayı Gerçekleştirildi

Cumhuriyetimizin Kuruluşunun 98. Yıl Dönümü Kutlamaları Kapsamında Fener Alayı GerçekleştirildiCumhuriyetimizin kuruluşunun 98. Yıl dönümü kutlamaları kapsamında Vali Mustafa Tutulmaz, milletvekillerimiz Polat Türkmen, Hamdi Uçar, Ahmet Çolakoğlu, Deniz Yavuzyılmaz, Belediye Başkanı Dr.

Cumhuriyetimizin Kuruluşunun 98. Yıl Dönümü Kutlamaları Kapsamında Fener Alayı GerçekleştirildiCumhuriyetimizin kuruluşunun 98. Yıl dönümü kutlamaları kapsamında Vali Mustafa Tutulmaz, milletvekillerimiz Polat Türkmen, Hamdi Uçar, Ahmet Çolakoğlu, Deniz Yavuzyılmaz, Belediye Başkanı Dr. Ömer Selim Alan ve halkımızın katılımıyla gerçekleşen fener alayına yoğun ilgi vardı. Mehteran ve SODAM konserinin ardından havai fişek gösterisi ilgiyle izlendi.

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