Çiftçilere hibe destekli kırmızı mercimek tohumu dağıtıldı

Süt banyosundan beraat eden işçi, cezaevinde kaldığı 6 gün için hukuk mücadelesi başlatıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Havza, su projeleri ve bunların potansiyeline göre ürün deseni belirlenecek, 'suya göre tarım' yaklaşımı esas alınacaktır."