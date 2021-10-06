EVİN ÇATISINI KENEVİR BAHÇESİNE ÇEVİRMİŞ

DÜZCE'de, evinin çatısına havalandırma ve aydınlatma düzenekleri kurarak saksılarda Hint keneviri yetiştiren B.U. polisin baskınıyla yakalandı.

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri, B.U.?nun Hint keneviri yetiştirerek, uyuşturucu madde ticareti yaptığını tespit etti. B.U.?nun evine yapılan baskında çatı katında kurduğu aydınlatma ve havalandırma sistemi ile Hint keneviri yetiştirdiği belirlendi. Saksılarda ekili olan 51 kök kenevir ve 3 gram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen B.U., tutuklanarak cezaevine gönderildi.