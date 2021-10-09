Caretta koruma çiti, kum zambaklarına 'kalkan' oldu - Haberler
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Caretta koruma çiti, kum zambaklarına 'kalkan' oldu

Demirören Haber Ajansı / Levent Yenigün - Haberler | Güncel
Caretta koruma çiti, kum zambaklarına 'kalkan' oldu

ANTALYA'nın Kemer ilçesinin dünyaca ünlü Çıralı Sahili'nde caretta carettaları korumak için kullanılan çitler, nesli tükenme tehlikesindeki kum zambaklarının artmasını da sağladı.

ANTALYA'nın Kemer ilçesinin dünyaca ünlü Çıralı Sahili'nde caretta carettaları korumak için kullanılan çitler, nesli tükenme tehlikesindeki kum zambaklarının artmasını da sağladı. Ulupınar Mahalle Muhtarı Habib Altınkaya, "Kaplumbağa izleme ve koruma çalışmasının bu bitkilerimize de faydası oldu. Şu anda çok sayıda kum zambağı sahilimizde çiçek açıyor" dedi.

Avrupa'nın en güzel plajlarından biri olarak adlandırılan Ulupınar Mahallesi'ndeki Çıralı Sahili caretta carettaların yuvalama alanı olmasıyla turistlerden ilgi görüyor. Dünya Doğayı Koruma Birliği'nin (IUCN) kırmızı listesinde nesli tükenme tehlikesi altındaki türler arasında gösterilen caretta carettaların yuvalama alanı olan Çıralı'da alınan önlemler ve izleme çalışmaları çok sayıda yavrunun hayatını kurtardı.

Deniz kaplumbağaları için alınan bu önlemler nesli tükenme tehlikesindeki kum zambaklarının yayılımının artmasını da sağladı. Sahilde, zarar vermenin ve kopartmanın cezasının 80 bin 465 lira olan kum zambaklarının sayısında son yıllarda artış yaşandı.

Ulupınar Mahalle Muhtarı ve Ulupınar Çevre Koruma Kooperatif Başkanı Habib Altınkaya, deniz kaplumbağalarının korumak için sahilde kullanılan çitlerin kum zambaklarını da koruduğunu belirtti. Altınkaya, "Deniz kaplumbağalarını korumak amacıyla sahile çektiğimiz çitler bir türe daha etkisini gösterdi. Sahilimizde bulunan kum zambaklarımız uzun yıllar sonra artış göstermeye başladı. Çok güzel görüntü oluşturuyorlar. Çiçeklerini açtılar. Kaplumbağa izleme ve koruma çalışmasının bu bitkilerimize de faydası oldu. Şu anda çok sayıda kum zambağı sahilimizde çiçek açıyor" diye konuştu.


Caretta koruma çiti, kum zambaklarına 'kalkan' oldu

Caretta koruma çiti, kum zambaklarına 'kalkan' oldu

Caretta koruma çiti, kum zambaklarına 'kalkan' oldu

Caretta koruma çiti, kum zambaklarına 'kalkan' oldu

Caretta koruma çiti, kum zambaklarına 'kalkan' oldu

Caretta koruma çiti, kum zambaklarına 'kalkan' oldu

Caretta koruma çiti, kum zambaklarına 'kalkan' oldu

Demirören Haber Ajansı / Levent Yenigün - Son Dakika Haberleri
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Haber: Caretta koruma çiti, kum zambaklarına 'kalkan' oldu - Haberler
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