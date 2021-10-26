Çalıştıkları otelden çaldıkları 40 şişe içki ile yakalandılar - Haberler
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Çalıştıkları otelden çaldıkları 40 şişe içki ile yakalandılar

Demirören Haber Ajansı / Levent Yenigün - Haberler | Güncel
Çalıştıkları otelden çaldıkları 40 şişe içki ile yakalandılar

ANTALYA'nın Kemer ilçesinde, çalıştıkları 5 yıldızlı otelden 40 şişe içki çalan 2 kişi, jandarma tarafından yakalandı.

ANTALYA'nın Kemer ilçesinde, çalıştıkları 5 yıldızlı otelden 40 şişe içki çalan 2 kişi, jandarma tarafından yakalandı.

Kemer Çamyuva Mahallesi'nde önleyici kolluk devriye faaliyeti yapan jandarma ekipleri, şüphe üzerine durdurulan M.Y. (29) ve Ö.F.Y.'nin (26) valizlerinde arama yaptı. 5 yıldızlı otelde çalıştıkları belirlenen şüphelilerin valizlerinde, otele ait olduğu daha sonra tespit edilen 40 şişe içki olduğu belirlendi. Gözaltına alınan M.Y. ve Ö.F.Y.'nin içkileri çaldıklarını beyan ettikleri belirtildi.


Demirören Haber Ajansı / Levent Yenigün - Son Dakika Haberleri
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