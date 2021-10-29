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Boyabat'ta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlandı

AA / Mahmut Coşkun - Haberler | Güncel
Boyabat'ta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlandı

Boyabat'ta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 98. yıl dönümü çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Boyabat'ta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 98. yıl dönümü çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Şehir stadındaki tören Kaymakam Enver Yılmaz ve Belediye Başkanı Şefik Çakıcı, törene katılan öğrenciler ve halkın bayramını kutlamasıyla başladı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Kaymakam Yılmaz, günün anlam ve önemiyle ilgili bir konuşma yaptı.

Öğrencilerin günün anlam ve önemiyle ilgili şiirlerini okumalarının ardından halk oyunları ve spor gösterileri sergilendi. Gösterilerin ardından çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Tören, Atatürk Ortaokulu bandosu eşliğinde gerçekleştirilen resmi geçitle sona erdi.

Kutlamalara Cumhuriyet Başsavcısı Habibullah Keser, Adalet Komisyonu Başkanı Sefa Maraşlı, İlçe Emniyet Müdür Vekili Erdal Kopar, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Şeref Kutu ile öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Boyabat'ta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlandı

Boyabat'ta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlandı

Boyabat'ta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlandı

Boyabat'ta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlandı

AA / Mahmut Coşkun - Son Dakika Haberleri
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