İstanbul Boğazı'nda korkutan anlar! Sürüklenen gemi kıyıya metreler kala durabildi - Haberler
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İstanbul Boğazı'nda korkutan anlar! Sürüklenen gemi kıyıya metreler kala durabildi

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İstanbul Boğazı Vaniköy açıklarında 102 metre boyundaki kargo gemisi sürüklendi. Gemi kıyıya metreler kala durdu.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "İstanbul Boğazı Kuzey-Güney seyri esnasında Vaniköy önlerinde makine arızası yaşayan 102 metre boyundaki MEDKON MRA isimli kargo gemisinde bulunan kılavuz kaptanımız ivedikle demir atmış olup Kurtarma-7 römorkörümüz ve KEGM-3 botumuz olay yerine yönlendirilmiştir" denildi.

İstanbul Boğazı'nda korkutan anlar! Sürüklenen gemi kıyıya metreler kala durabildi

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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