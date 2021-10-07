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BÖF ekipleri üniversite öğrencilerini bilgilendirdi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
BÖF ekipleri üniversite öğrencilerini bilgilendirdi

DÜZCE (İHA) – Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanlığı tarafından oluşturulan Bilgilendirme ve Önleme Faaliyetleri (BÖF) ekipleri, Düzce Üniversitesi öğrencilerine bilgilendirmelerde bulundu.

DÜZCE (İHA) – Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanlığı tarafından oluşturulan Bilgilendirme ve Önleme Faaliyetleri (BÖF) ekipleri, Düzce Üniversitesi öğrencilerine bilgilendirmelerde bulundu.

Terörle mücadelede diğer kamu kurum çalışanları ve sivil toplum kuruluşlarının da desteğini almak amacıyla başta eğitim kurumları olmak üzere toplumun her kesimine yönelik olarak gerçekleştirilen bilgilendirmeler ile vatandaşların terör örgütlerinin propaganda faaliyetlerine karşı bilinçli hale getirilmesi amaçlanarak, Bilgilendirme ve Önleme Faaliyetleri (BÖH) kuruldu. Düzce Üniversitesi'nde de BÖF ekiplerince Atatürk Kültür ve Eğitim Merkezi'nde öğrencilere bilgilendirme çalışmaları gerçekleştirdi. - DÜZCE

BÖF ekipleri üniversite öğrencilerini bilgilendirdi

BÖF ekipleri üniversite öğrencilerini bilgilendirdi

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