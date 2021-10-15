Bışar Özbey kimdir? Bışar Özbey nereli, kaç yaşında? sorularının yanıtı merak ediliyor. Bışar Özbey kimdir, Ertem Şener'in Ocak 2020'de kendi Youtube kanalına onu misafir almasıyla gündeme geldikten sonra Var Odası adlı programda da adından bahsettirmekte.

BIŞAR ÖZBEY KİMDİR?

Bışar Özbey, Beykent Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunudur. Aynı üniversitede hukuk alanında yüksek lisans yaptı. Avukatlık mesleğinin yanında aynı zamanda spor yorumculuğu da yapmaktadır.

2019-2020 yılları arasında Sakaryaspor'da yöneticilik de yapan Bışar Özbey,2020 - 2021 futbol sezonu ile beraber Akhisar Belediyespor Kulübü'nde Asbaşkanlık görevine gelmiş ve bu görevini halen devam ettirmektedir. İleri derecede İngilizce bilmektedir.

BIŞAR NE DEMEK?

Bışar, kelime anlamı olarak esir tutsak anlamına gelmektedir.

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