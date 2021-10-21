Bir Zamanlar Çukurova Füsun kim? Füsun'u canlandıran Yeliz Doğramacılar kimdir?

Bir Zamanlar Çukurova Füsun kim? sorusunun yanıtı Bir Zamanlar Çukurova dizisini izleyen seyirciler tarafından araştırılan başlıklar arasında yer alıyor. Peki, Füsun'u canlandıran Yeliz Doğramacılar kimdir?

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA FÜSUN KİM?

Ekranların sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova'da Füsun karakterini Yeliz Doğramacılar canlandırmaktadır.

YELİZ DOĞRAMACILAR KİMDİR?

Yeliz Doğramacılar 14 Mayıs 1978 tarihinde dünyaya geldi. Türk oyuncu ve sunucu. Show TV'de bir aralar sunuculuk yapan Doğramacılar, birçok dizide rol üstlenmiştir.

Oynadığı diziler

1996 - Gurbetçiler (Eda)

2001 - Ruhsar (Çıtırcık)

2001 - Savunma

2002 - Koçum Benim (Yeliz)

2003 - Hürrem Sultan (dizi) (Şah Sultan)

2002 - En Son Babalar Duyar (Mete'nin Sevgilisi)

2003 - Hayat Bilgisi (Didem Sağlam)

2005 - Kale İçi (Aylin Karaali)

2005 - Alanya Almanya (Anetta)

2007 - Ertelenmiş Hayatlar

2011 - Muhteşem Yüzyıl (Konuk Oyuncu)

2013 - Görüş Günü Kadınları (Bahar)

2018 - Bir Zamanlar Çukurova (Füsun)

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