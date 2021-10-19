Binlerce Filistinli, Mevlit Kandili etkinlikleri için Harem-i İbrahim Camisi'ne akın etti - Haberler
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Binlerce Filistinli, Mevlit Kandili etkinlikleri için Harem-i İbrahim Camisi'ne akın etti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Binlerce Filistinli, Mevlit Kandili etkinlikleri için Harem-i İbrahim Camisi'ne akın etti

Filistin'in El Halil şehrinde yaşayanlar Mevlit Kandili etkinlikleri için Harem-i İbrahim Camisi'nde bir araya geldi.

Filistin'in El Halil şehrinde yaşayanlar Mevlit Kandili etkinlikleri için Harem-i İbrahim Camisi'nde bir araya geldi.

İsrail işgali altındaki El Halil Kentinde yaşayanlar Mevlit Kandili etkinliklerinde bir araya geldi. Binlerce kişi İsrail'in aldığı sıkı güvenlik önlemleri altında Harem-i İbrahim Camisi'nde toplandı. İsrail güçlerinin aramaları kapsamında camiye girişine izin verilen Filistinliler, camiyi doldurdu. Etkinlikler kapsamında vaazlar verildi, dualar edildi.

Diyanet İşleri Başkanı Ebu Aram yaptığı açıklamada ibadet edenleri engellemek amacıyla şiddetle müdahale edildiğini ve İsrail hükümetinin Mescid-i İbrahim'i Sinanog'a dönüştürmeyi hedeflediklerini söyledi. - EL HALİL

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