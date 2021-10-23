Bingöl'de çıkan orman yangını söndürüldü
BİNGÖL'de sabah saatlerinde çıkan orman yangını, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.
BİNGÖL'de sabah saatlerinde çıkan orman yangını, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.
Ilıcalar beldesine bağlı İçpınar köyü yakınlarında sabah saatlerinde orman yangını çıktı. Alevleri fark eden köylülerin ihbarı üzerine bölgeye 30 orman personeli, 1 arazöz, 2 ilk müdahale aracı, 2 iş makinesi, 2 itfaiye aracı sevk edildi. Ekiplere. Köylüler ve jandarma da destek verdi. Yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.Bölgede soğutma çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.