Bilecik'te 'Coğrafi İşaretli Ürünler' toplantısı yapıldı

BİLECİK (İHA) - Bilecik'te tescili yapılan coğrafi işaretli ürünlerle ilgili bir toplantı yapıldı.

Coğrafi İşaretli Ürünler toplantısı Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Öğr. Görevlisi Mesut Kaplan, Bilecik Ziraat Odası Başkanı Ahmet Sevinen, Bilecik TSO Coğrafi İşaretli Ürünler Genel Koordinatörü Seda Yalçınkaya, Osmaneli Belediyesi ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkileri katıldı. Toplantı sonrası yapılan değerlendirmede, "Bölge paydaşlarımızın değerli katkıları ile hazırladığımız sonuç odaklı programlarla faaliyetlerini sürdüren bir kurum olarak üreticinin haklarını korumak maksadıyla tüketiciye güven vermek ve ürünlerimizin katma değer kalitesini artırmak maksadıyla bölge kalkınmasına katkıda bulunmak için çalışmaları önemsiyoruz" ifadelerine yer verildi. - BİLECİK

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