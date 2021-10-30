Beylikdüzü'nde uyuşturucu satıcılarına eş zamanlı operasyon - Haberler
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Beylikdüzü'nde uyuşturucu satıcılarına eş zamanlı operasyon

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Beylikdüzü'nde uyuşturucu satıcılarına eş zamanlı operasyon

Beylikdüzü'nde uyuşturucu sattıkları belirlenen şüphelilere yönelik yapılan operasyonda aralarında yabancı uyrukluların da bulunduğu 6 kişi tutuklanırken eş zamanlı operasyonda evlerde yapılan aramalarda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.

BEYLİKDÜZÜ, İSTANBUL (İHA) - Beylikdüzü'nde uyuşturucu sattıkları belirlenen şüphelilere yönelik yapılan operasyonda aralarında yabancı uyrukluların da bulunduğu 6 kişi tutuklanırken eş zamanlı operasyonda evlerde yapılan aramalarda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Beylikdüzü İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri ilçe genelinde uyuşturucu sattığı belirlenen şahıslara yönelik teknik ve fiziki takip başlattı. Yapılan takibin neticesinde Adnan Kahveci ve Esenyurt Güzelyurt Mahallesi'nde uyuşturucu satışların gerçekleştiği belirlendi. Polis, eş zamanlı olarak iki adrese de operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda N.H., S.H, S.Q., M.G.E., A.P. ve S.F. isimli şahıslar evlerde gözaltına alındı. Yapılan aramalarda 2 kilo 576 gram metamfetamin, bir miktar para ve zehir satışında kullanıldığı düşünülen sim kartlarıyla birlikte cep telefonları ele geçirildi. Aralarında yabancı uyrukluların da bulunduğu zehir satıcıları emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklanarak ceza evine gönderildi. - İSTANBUL

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