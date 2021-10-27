BBL Esports Genel Menajeri root Twitch bit olayı hakkında konuştu!

Başarılı Türk Espor organizasyonlarından Bbl Esports'un Genel Menajeri root Twitch bit olayı hakkında konuştu.

Bildiğiniz üzere Twitch ve espor camiası şu anda çalıntı bit bağışları ile gündemin tepesinde yer alıyor. Yakın bir zamanda yayıncıların verilerinin internete sızdırılması ile bu olayı yakından takip edenler form sitelerinde suçlamalarda bulunmuştu. Birkaç esporcu isminin de yer aldığı bu listeler gündeme yine bomba gibi düştü.

BBL Esports'un genel menajeri ve Espor camiasının sevilen isimlerinden Özgür "root" Alagül yaptığı yayın sırasında sorulan bir soru ile olay hakkında açıklamalarda bulundu.

Gelen "Bu bit dolandırıcılığı ile ilgili takımdan iki esporcunun adı geçiyor. Konuyu araştıracak mısınız?" sorusu üzerine root'un açıklamaları:

"Bünyemizde bulunan oyuncu veya yayıncı fark etmez, birinde böyle bir konu varsa veya ismi geçiyorsa, araştıracağız ve gerçekten sıkıntılı bir durum varsa aksiyon alacağız. Gereği yapılacaktır merak etmeyin" ifadelerini kullandı.

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