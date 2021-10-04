Batman Yedi Başak İnsani Yardım Derneği'nden yetimler için doğum günü etkinliği

BATMAN (AA) - Batman'da faaliyet gösteren Yedi Başak İnsani Yardım Derneği tarafından "Yetimi güldür ki dünya gülsün" sloganıyla yetimler için doğum günü etkinliği düzenlendi.

Dernek temsilcileri ve gönüllüleri kentte yardım ulaştırdıkları ailelerin yetim çocuklarının doğum gününü önceden belirledi.

Annelerle görüşerek çocuklarının isteklerini öğrenen gönüllüler kendi imkanları ve hayırseverlerin desteğiyle lunaparkta düzenledikleri etkinlikte pasta kesti, çocuklara çeşitli hediyeler verdi.

Derneğin yetim birimi sorumlusu Serkan Demir, bu tür etkinliklerle yetim çocukları mutlu ettiklerini, çocukların mutlu olmasının kendilerini de mutlu ettiğini aktardı.

Çocukların bu özel günlerinde yanlarında olmaya çalıştıklarını belirten Demir, "Çocuklara özel olduklarını hissettirmek istiyoruz." dedi.

Derneğin il temsilcisi Emin Ezgin de, salgın sürecinde çocukların bu tür etkinliklere ihtiyacı olduğunu aktararak, tedbirlere uyarak bu tür etkinlikler yaptıklarını anlattı.

Ezgin, bu tür etkinliklerin süreceğini belirterek, "Onların yüzündeki tebessümü görünce biz de mutlu oluyoruz." diye konuştu.