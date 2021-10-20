BAŞKAN ÇERÇİOĞLU MUHTARLAR GÜNÜ'NDE ÇİNELİ MUHTARLAR İLE BİRARAYA GELDİ

Türkiye demokrasi geleneginin en köklü temsilcilerinden biri olan muhtarlik makami, her yil 19 Ekim'de düzenlenen Muhtarlar Günü ile kutlaniyor. Çine'de yer alan Büyüksehir Belediyesi'nin sosyal tesislerinde düzenlenen kutlama etkinligine Aydin Büyüksehir Belediye Baskani Özlem Çerçioglu, Çine Belediye Baskani Enver Salih Dinçer, Çine Muhtarlar Dernegi Baskani Halil Kapikiran, Çineli muhtarlar ve azalari katildi.

Büyüksehir'den Çine'ye toplam 140 milyon TL yatirim

Büyüksehir Belediyesi'nin Çine'ye yaptigi yatirimlari bir sunumla muhtarlara anlatanBaskan Çerçioglu, bugüne kadar Büyüksehir Belediyesi'nin toplam 140 milyon TL yatirim yaptigini belirtti. Baskan Çerçioglu, Çine'de yer alan Halk Ege Et fabrikasina bu güne kadar 11 milyon 750 bin liralik yatirim yapildigini ve kapasite artisi için yeni bir yatirim daha yapilacaginin müjdesini vererek, "Ikinci bir Halk Ege Et mezbahasi kuruyoruz ve bunun için 22 milyon liralik yeni bir yatirim yapacagiz. Bu ne demek, istihdam demek" dedi.

"Benim belediye baskani oldugum kentte hiç kimse soguktan üsümez. Hiç kimse karni aç yataga girmez. "

Vatandaslarin geçim sikintisi geçtigini ve son dönemde sosyal yardima basvurularini arttiginin altini çizen Baskan Çerçioglu, "Hayat çok zorlasti, sosyal belediyeciligi en iyi sekilde uygulamaya çalisiyoruz. Sizlere tesekkür ediyorum, ihtiyaç sahiplerine sizlerin araciligi ile ulasiyoruz. Elimizden gelen en iyi sekilde destek oluyoruz. Aydin'da hiçbir çocuk yataga aç girmez. Benim belediye baskani oldugum kentte hiç kimse soguktan üsümez. Hiç kimse karni aç yataga girmez. " ifadelerini kullandi.

Muhtarlar Dernegi'nden Büyüksehir'e hizmet tesekkürü

Çine Muhtarlar Dernegi Baskani Halil Kapikiran; muhtarlarin demokrasinin ve bürokratlarin köprüsü olduguna dikkat çekerek, ayni zamanda mahalle sakinlerinin ihtiyaç, sikayet ve eksiklerini de sunan bir birim olarak çalistiklarini belirtti. Kapikiran hizmetlerinden dolayi Çineli tüm muhtarlar adina Büyüksehir'e tesekkür etti.

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