Bana Bi' Haller Oluyor - Ergenliğe Giriş - Haberler
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Bana Bi' Haller Oluyor - Ergenliğe Giriş

Habermetre - Haberler | Toplum
Bana Bi' Haller Oluyor - Ergenliğe Giriş

Bana Bi' Haller Oluyor - Ergenliğe Giriş Çocukluktan yetişkinliğe geçiş süreci olarak tanımlanan ergenlik, zorlu bir süreç olarak görülür.

ESENLER, İSTANBUL (Habermetre) - Bana Bi' Haller Oluyor - Ergenliğe Giriş Çocukluktan yetişkinliğe geçiş süreci olarak tanımlanan ergenlik, zorlu bir süreç olarak görülür. Ancak her çocuğun ergenliğini bedensel ve ruhsal olarak gerektiği gibi tamamlaması sağlıklı bir birey olmasının en önemli kuralıdır.

Gençlerin bu dönemde fiziksel ve duygusal değişimlere alışmaya çalışırken yaşadığı zorluklar, aile içinde birtakım sorunları ortaya çıkarsa da bunlarla başa çıkabilmek aslında çok kolay…

Ailelerin çocuklarındaki farklılığı görebilmesi, onları yetişkinliğe hazırlaması ve karşılaşabilecekleri problemlerle baş edebilmesini sağlamak amacıyla Aile Seminerleri serimizi başlatıyoruz.

Bana Bi' Haller Oluyor - Ergenliğe Giriş semineri ile toplumun önemli bir parçası olan gençlerimizin sancılı dönemlerinde onlara yol göstermeyi, ailelerin de çocuklarına karşı tutum ve davranışlarını belirlemesine yardımcı olmayı hedefliyoruz.

Bu kapsamda Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Uzmanı Saltuk Buğra Tekbaş'ın konuşmacı olduğu seminerimiz, 13 Ekim Çarşamba günü saat 16. 00'da Esenler Gençlik Merkezi'nde yapılacak.

Etkinlik Türü: Seminer

Etkinlik Tarihi: 13 Ekim 2021, Çarşamba

Etkinlik Mekanı: Esenler Gençlik Merkezi Etkinlik Saati: 16: 00

Taş Plak Akşamları - Perihan Altındağ Sözeri Muhammed Emre Yapraklı ve Meltem Zengin'in sunup yönettiği Taş Plak Akşamları programında müzik dünyasından sevilen isimlerin eserlerini plağından...

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Esev Tasavvuf Müziği Topluluğu - Yunusça İlahiler Yüzyıllardır yaşayan Yunus şiirlerinin müzikle buluştuğu programımıza davetlisiniz.

Ayasofya'da Mi'raciye Miraç Kandilinde Ayasofya Camii'nden canlı yayınla sizlerle Şehir Ekranı Tv den canlı yayınla izleyebilirsiniz.

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