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'Bakışını sevmedik' diyerek bıçakladılar

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
'Bakışını sevmedik' diyerek bıçakladılar

Mersin'de 17 yaşındaki lise öğrencisi, dersaneden çıkıp evine döndüğü sırada, parkta oturan 3 kişi tarafından 'bakışını sevmedik' bahanesiyle kalbinden ve sırtından bıçaklanarak ağır yaralandı.

MEZİTLİ, MERSİN (İHA) - Mersin'de 17 yaşındaki lise öğrencisi, dersaneden çıkıp evine döndüğü sırada, parkta oturan 3 kişi tarafından 'bakışını sevmedik' bahanesiyle kalbinden ve sırtından bıçaklanarak ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, 17 yaşındaki lise son sınıf öğrencisi Emir Celal Yıldırım, merkez Mezitli ilçesinde dersaneden çıkıp evine döndüğü sırada, Şehit Piyade Er Ahmet Gök Parkı önünden geçerken, parkta ateş yakan 3 gencin bıçaklı saldırısına uğradı. 'Bize neden baktın, senin bakışını sevmedik' diyen saldırganlar, Yıldırım'ı önce kalbinden, ardından yaralı halde kaçmaya çalışırken sırtından bıçaklayarak ağır yaraladı.

Yaralı çocuk, Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi altına alınırken, olaydan sonra polis ekiplerince yakalanan şüpheliler İ.Ö., E.Ö ve Ş.D. tutuklandı. - MERSİN

'Bakışını sevmedik' diyerek bıçakladılar

'Bakışını sevmedik' diyerek bıçakladılar

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