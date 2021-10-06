Bakan Yanık, partisinin kadın milletvekilleriyle istişare ve değerlendirme toplantısına katıldı

ANKARA (AA) - Toplantının yapıldığı salon ve salonda bulunan katılımcılar

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ın konuşması

ANKARA - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Ankara'da partisinin kadın milletvekilleriyle istişare ve değerlendirme toplantısına katıldı.