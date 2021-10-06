Bakan Yanık, partisinin kadın milletvekilleriyle istişare ve değerlendirme toplantısına katıldı - Haberler
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Bakan Yanık, partisinin kadın milletvekilleriyle istişare ve değerlendirme toplantısına katıldı

AA / Şakir Aksu - Haberler | Güncel

Toplantının yapıldığı salon ve salonda bulunan katılımcılar Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ın konuşması ANKARA - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Ankara'da partisinin kadın milletvekilleriyle istişare ve değerlendirme toplantısına katıldı.

ANKARA (AA) - Toplantının yapıldığı salon ve salonda bulunan katılımcılar

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ın konuşması

ANKARA - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Ankara'da partisinin kadın milletvekilleriyle istişare ve değerlendirme toplantısına katıldı.

Bakan Yanık, partisinin kadın milletvekilleriyle istişare ve değerlendirme toplantısına katıldı

Bakan Yanık, partisinin kadın milletvekilleriyle istişare ve değerlendirme toplantısına katıldı

Bakan Yanık, partisinin kadın milletvekilleriyle istişare ve değerlendirme toplantısına katıldı

Bakan Yanık, partisinin kadın milletvekilleriyle istişare ve değerlendirme toplantısına katıldı
AA / Şakir Aksu - Son Dakika Haberleri
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Haber: Bakan Yanık, partisinin kadın milletvekilleriyle istişare ve değerlendirme toplantısına katıldı - Haberler
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