Bakan Yanık, partisinin kadın milletvekilleriyle istişare ve değerlendirme toplantısına katıldı
AA / Şakir Aksu - Haberler | Güncel
Toplantının yapıldığı salon ve salonda bulunan katılımcılar Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ın konuşması ANKARA - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Ankara'da partisinin kadın milletvekilleriyle istişare ve değerlendirme toplantısına katıldı.
ANKARA (AA) - Toplantının yapıldığı salon ve salonda bulunan katılımcılar
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ın konuşması
ANKARA - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Ankara'da partisinin kadın milletvekilleriyle istişare ve değerlendirme toplantısına katıldı.